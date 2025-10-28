Bol tvárou Vysokých Tatier, volali ho Ujco. Život mu nevzali hory, ale teroristi

Peter Šperka (vpravo) počas záchrannej akcie vo Vysokých Tatrách
Peter Šperka (vpravo) počas záchrannej akcie vo Vysokých Tatrách (Autor: archív Viktora Beránka)
Peter Šperka by dnes oslavoval sedemdesiatku.

MARTIN/BRATISLAVA. Horolezec, horský vodca a horský záchranár Peter Šperka by sa v stredu dožil 70. narodenín.

Narodil sa 29. októbra 1955 a v roku 2013 sa stal obeťou útoku na horolezecký tábor v Pakistane.

Peter Šperka sa narodil v Martine, najviac mu však k srdcu prirástli Vysoké Tatry, ktoré považoval za najkrajšie hory sveta.

V auguste 2008 uložil na najvyšší vrchol Vysokých Tatier - Gerlachovský štít (2655 m n.m.) - vrcholovú knihu v špeciálnej nerezovej schránke s gravírovaním.

Ujco, ako ho všetci v Tatrách poznali, profesionálne pracoval pre Horskú záchrannú službu (HZS) približne desať rokov, 20 rokov predtým však pôsobil aj v Tatranskej horskej službe ako dobrovoľník.

Hoci posledné roky patril k najstarším spomedzi horských záchranárov, na jeho vitalite to nebolo poznať.

Peter Šperka
Peter Šperka (Autor: Facebook/Peter Šperka)

Šperka ako horský vodca sprevádzal po Tatrách množstvo turistov a ako záchranár mnohým zachránil život a zúčastnil sa aj na zahraničných horolezeckých expedíciách.

Na svojom konte má však aj himalájske osemtisícovky Šiša Pangmu (1996), Manaslu (1997) a Broad Peak (2006). Šperka sa o výstup na Broad Peak pokúšal aj v roku 1998, no pre víchricu a husté sneženie sa musel vrátiť z výšky 7300 m n. m.

V roku 2007 viedol expedíciu tatranských záchranárov GASHERBRUM 2007 do pohoria Karakoram v Pakistane s cieľom vystúpiť na vrcholy dvoch osemtisícoviek - Gašerbrum 2 (8035 m n. m.) a Gašerbrum 1 (8068 m n. m.).

Výstup sa pre nepriaznivé počasie nepodaril. V roku 2009 viedol štvorčlennú expedíciu, ktorá vystúpila juhovýchodnou stenou na vrchol Čo Oju (8201 m n.m.) v Himalájach.

Ukrajinsko-gruzínska horolezecká expedícia v roku 2013 na pakistanský Nanga Parbat, deviaty najvyšší vrchol Zeme, vysoký 8125 m n. m., sa mu stala osudnou. Tragicky zahynul v noci z 22. na 23. júna 2013.

Život mu však nevzala hora, ale ozbrojení militanti v uniformách pakistanských bezpečnostných síl, ktorí prepadli základný tábor na úpätí Nanga Parbat.

O život prišlo desať horolezcov zo šiestich krajín a pakistanský sprievodca. Medzi obeťami bol aj ďalší Slovák Anton Dobeš.

K tragédii došlo počas vrcholiacej horolezeckej sezóny v oblasti, ktorá sa pokladá za jednu z najpokojnejších v Pakistane - v okrese Diámir na území Gilgit-Baltistán.

K útoku sa prihlásili hnutia Taliban a Jundulláh. Obete sa v čase útoku nachádzali v stanoch.

