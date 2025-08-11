Slovenská horolezkyňa Lenka Poláčková vystúpila na vrchol osemtisícovky K2

BRATISLAVA. Slovenská horolezkyňa Lenka Poláčková, ktorá len pred niekoľkými týždňami ukončila expedíciu Koruna zeme, v pondelok 11. augusta vyšla na vrchol najťažšej osemtisícovky K2.
Expedíciu na K2 tvorila iba Poláčková vo dvojici so svojim manželom Janom Poláčkom.
Vystúpiť na vrchol sa im podarilo v v pondelok krátko poobede nášho času, aktuálne (pondelok 19.00) sú na ceste do základného tábora.
Podrobnosti o vrcholovom útoku nie sú zatiaľ známe, ani to, či sa na vrchol K2 podarilo vystúpiť obom - Lenke Poláčkovej aj Jánovi Poláčkovi.
Trecker, podľa ktorého je možné sledovať polohu členov expedície, konkrétne Lenky Poláčkovej, však ukázal výstup na vrchol. Informácie o výstupe expedície na vrchol pre SME potvrdil aj Viliam Bendik.
Trápil ich vietor aj sneženie
"Pri výstupe do C4 nás potrápil brutálny nárazový vietor (60-80 km/h) a silné sneženie. Aktuálne sme aj s Honzom v tábore C4 (7.740 m). Obaja zatiaľ bez pomocného kyslíka. Ideme si dobre odpočinúť a v noci vyrážame všetci smerom na vrchol. Držte všetky palce," tlmočil slová Poláčkovej na svojom profile Viliam Bendik, ktorý pre expedíciu zabezpečuje predpovede počasia a komunikáciu.
"Slovenská horolezkyňa Lenka Poláčková sa zapísala do histórie tým, že sa stala prvou Slovenkou, ktorá dnes večer, 11. augusta 2025 pakistanského času, zdolala K2 (8 611 m), druhú najvyššiu horu sveta.
Poláčková dosiahla vrchol trasou Abruzzi Spur v stabilných, ale náročných podmienkach. Pokúšala sa vyliezť na horu bez použitia doplnkového kyslíka, hoci podrobnosti o jej výstupe ešte nie sú známe," napísala o Poláčkovej výstupe stránka Everest Today, ktorá mapuje výstupy na osemtisícovky.
Väčšina odišla, Poláčkovci zostali
Na K2 tento rok pre nedostatok snehu panujú mimoriadne náročné podmienky. Poláčkovci pod horou strávili viac ako šesť týždňov, počas ktorých sa spolu s ďalšími expedíciami snažili zafixovať výstupovú trasu na vrchol.
Pre nedostatok snehu v úrovniach nad 7000 metrov nad morom, to však bolo mimoriadne náročné.
Pred dvoma týždňami preto väčšina expedícií ukončila pod horou činnosťou.
Poláčkovci zostali na mieste spolu zhruba dvoma desiatkami ďalších horolezcov a spoločne sa v uplynulých dňoch pokúsili trasu zaistiť.
Cieľom ich expedície bolo zdolať K2 bez pomoci prídavného kyslíka. Ide o jej druhú osemtisícovku po tom, ako vlani zdolala bez kyslíka Mount Everest a následne v priebehu uplynulého roka najvyššie vrcholy všetkých kontinentov vrátane aljašského Denali (Mount McKinley).