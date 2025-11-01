Obrovské nešťastie na severe Talianska. Päť nemeckých horolezcov prišlo o život

/Správu aktualizujeme/
BOLZANO. Pri lavínovom nešťastí v oblasti Južného Tirolska (Tridentsko-Hornej Adiže) na severe Talianska dnes zahynulo päť nemeckých horolezcov.
Agentúre DPA to večer oznámil hovorca horskej služby v dedine Sulden (taliansky Solda), nad ktorou sa nešťastie stalo. Ďalší dvaja horolezci pri popoludňajšej lavíne utrpeli zranenia.
Hovorca záchrannej služby uviedol, že s určitosťou neprežili ani dvaja pôvodne nezvestní. Už predtým médiá písali o troch obetiach, ktorými sú dvaja muži a jedna žena.
Dvaja horolezci utrpeli zranenia, informácie o ich závažnosti podľa agentúry APA zatiaľ nie sú k dispozícii.
Skupinu horolezcov podľa talianskej horskej záchrannej služby strhla lavína pri výstupe v Ortlerských Alpách.
Nešťastie sa stalo pod vrcholom hory Vertainspitze (Cima Vertana) v nadmorskej výške okolo 3200 metrov. Horolezci zasiahnutí lavínou sa pokúšali zdolať severnú stenu vrcholu.
Do záchrannej operácie sa zapojili dobrovoľníci, horská služba a tiež dva vrtuľníky pohotovostnej zdravotníckej služby.