Obrovské nešťastie na severe Talianska. Päť nemeckých horolezcov prišlo o život

Horolezectvo - ilustračná fotka. (Zdroj: unsplash.com)
1. nov 2025 o 21:28
Nešťastie sa stalo pod vrcholom hory Vertainspitze v nadmorskej výške okolo 3200 metrov.

/Správu aktualizujeme/

BOLZANO. Pri lavínovom nešťastí v oblasti Južného Tirolska (Tridentsko-Hornej Adiže) na severe Talianska dnes zahynulo päť nemeckých horolezcov.

Agentúre DPA to večer oznámil hovorca horskej služby v dedine Sulden (taliansky Solda), nad ktorou sa nešťastie stalo. Ďalší dvaja horolezci pri popoludňajšej lavíne utrpeli zranenia.

Hovorca záchrannej služby uviedol, že s určitosťou neprežili ani dvaja pôvodne nezvestní. Už predtým médiá písali o troch obetiach, ktorými sú dvaja muži a jedna žena.

Dvaja horolezci utrpeli zranenia, informácie o ich závažnosti podľa agentúry APA zatiaľ nie sú k dispozícii.

Skupinu horolezcov podľa talianskej horskej záchrannej služby strhla lavína pri výstupe v Ortlerských Alpách.

Nešťastie sa stalo pod vrcholom hory Vertainspitze (Cima Vertana) v nadmorskej výške okolo 3200 metrov. Horolezci zasiahnutí lavínou sa pokúšali zdolať severnú stenu vrcholu.

Do záchrannej operácie sa zapojili dobrovoľníci, horská služba a tiež dva vrtuľníky pohotovostnej zdravotníckej služby.

    dnes 21:28
