Drony nie sú užitočné len vo vojne. Moderná technológia čistí efektívne Mount Everest

KÁTHMANDÚ. Tímy operátorov dronov sa tento rok pripojili k horolezcom a sprievodcom na Mount Evereste, aby pomohli s odvozom odpadu z najvyššieho vrchu sveta.
Počas jarnej sezóny drony odviezli z prvého tábora, ktorý sa nachádza vo výške 6065 metrov nad morom, približne 300 kilogramov odpadu vrátane plechoviek, plastov a starého horolezeckého vybavenia.
Podľa Radža Bikrama Mahardžanu z nepálskej spoločnosti Airlift Technology, ktorá projekt vyvinula, boli doteraz možnosti obmedzené na vrtuľníky a manuálnu prácu. "Ako riešenie sme prišli s konceptom využitia ťažkých dronov na prepravu odpadu," uviedol.
Po úspešnom pilotnom projekte na Evereste minulý rok testovali systém aj na blízkom vrchu Ama Dablam, z ktorého odstránili 641 kilogramov odpadu.
Taši Lhamu Šerpa, viceprezident miestnej samosprávy Khumbu Pasang Lhamu, označil projekt za revolučný krok k čistejším a bezpečnejším horám. Drony sú podľa Cheringa Šerpu, šéfa komisie na kontrolu znečistenia Sagarmatha, oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie.
"Dron dokáže za 10 minút odviezť toľko odpadu, koľko by 10 ľudí nieslo šesť hodín," ozrejmil.
Drony, ktoré stoja okolo 20-tisíc dolárov (cez 17-tisíc eur), poskytol výrobca z Číny na podporu čistenia a propagáciu značky, pričom časť nákladov hradia miestne úrady.
Okrem odpadu drony doručujú aj kyslíkové fľaše, rebríky a laná, čím znižujú počet nebezpečných ciest cez ľadovec Khumbu, čo zlepšuje bezpečnosť sprievodcov a nosičov.
Nima Rindži Šerpa, najmladší horolezec, ktorý zdolal všetkých 14 najvyšších vrchov sveta, ocenil pomoc dronov. "Zaisťovací tím môže jednoducho ísť sám, zatiaľ čo dron nesie vybavenie. Ušetrí to veľa času a energie," prezradil.
V septembri plánuje Airlift Technology použiť drony aj na Manaslu, ôsmom najvyššom vrchole planéty.
"Drony nie sú užitočné len vo vojne, môžu zachraňovať životy a chrániť životné prostredie. Pre klimatické a humanitárne projekty budú revolučné," dodal Mahardžan.