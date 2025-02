Víkend pravdy pre Slovan. Kto postúpi priamo do play off extraligy?

BRATISLAVA. Ako každú sezónu, tak aj táto základná časť extraligy mala v jej úvode tri hádanky. Kto zostúpi z extraligy? Kto postúpi do play off? Kto vyhrá trofej Dušana Pašeka za víťazstvo v základnej časti?

Dlhé mesiace hokeja v základnej časti sa blížia do svojho finále. Odpovede na jednotlivé hádanky sa pomaličky kryštalizujú.

Hádanka, kto zostúpi z extraligy, je de facto vyriešená už týždne, keď v polovici januára Nové Zámky vypredali väčšinu kádra a sezónu ako beznádejne posledný tím fakticky len dohrávajú. Aktuálne už aj bez matematickej šance sa zachrániť.

Zvolen mieri do predkola Hádanka o postupe do predkola do play off je ešte otvorená, ale všetko smeruje k tomu, že Zvolen si napriek veľmi rozpačitej sezóne uháji 10. miesto zaručujúce postup do predkola.

Jedenásty Liptovský Mikuláš stráca na Zvolen štyri body. Navyše Liptáci posledné dni prestupového termínu predali niekoľkých kvalitných hráčov. Stalo sa tak z ekonomických dôvodov, ako napr. pri produktívnom kanadských útočníkovi Brendonovi Randfordovi, alebo aj zo športových, ako v prípade Daniela Vladimira Tkáča. Obaja sa presťahovali na finálnu časť sezóny o niekoľko kilometrov na západ do Žiliny. S menej kvalitným kádrom to Liptovský Mikuláš bude mať s postupovými ambíciami veľmi ťažké, ale stále nie nemožné. Nitra a Spišiaci naháňajú Košice Odpoveď na hádanku kto vyhrá základnú časť je ešte zamotanejšia. Košice po väčšinu sezóny sú na prvom mieste, ale aktuálne sa nachádzajú v období sezóny, keď najviac práce v klube majú tímoví lekári. Počet zranených, či chorých mal v jednu chvíľu až dvojciferné počty. Je vlastne až prekvapením, ako oceliari ustáli množstvo absencií a nedostali sa do žiadnej krízy. V naháňačke za extraligovou „pole position“ je Spišská Nová Ves a Nitra. Jeden z tria týchto tímov si prevezme pohár Dušana Pašeka.

Víťazstvo v základnej časti je dnes pri vyrovnanosti tímov vstupujúcich do play off už skôr vecou prestíže, než nejakej extra výhody. Poprad z minulej sezóny je najlepší príklad. Skôr sa prvé tímy v tabuľke budú chcieť dobre pripraviť a načasovať svoju formu. A najmä ostať zdravé na rozhodujúcu časť sezóny. Slovan, Poprad alebo niekto iný? Najzaujímavejšou nevyriešenou hádankou tak ostáva boj o priamy postup do play off. Ešte pred dvomi týždňami by tomu málokto veril. Šiesty Slovan Bratislava má pred siedmim Popradom len dvojbodový náskok. VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS

Teoretickú šancu postúpiť do prvej šestky majú aj Michalovce či Trenčín, to by však museli do konca základnej časti v podstate všetko vyhrať. Ostaňme tak pri mikrosúboji Slovan vs. Poprad.

Belasí z posledných desiatich zápasov prehrali až deväťkrát a jedinú výhru zaznamenali na ľade zdecimovaných Nových Zámkov. Poprad je na tom takmer úplne naopak a z posledných desať kôl vyhral osemkrát. V talóne má navyše duel s Novými Zámkami v poslednom kole, kde ak by Poprad nutne potreboval tri body tak tie budú pri porovnaní kvality ich kádrov len formalitou pre tím spod Tatier.

Program Slovanu Bratislava 21.2. Zvolen – Slovan

23.2. Liptovský Mikuláš - Slovan

27.2. Slovan – Nitra

2.3. Spišská Nová Ves - Slovan

7.3. Slovan - Košice

Program Popradu 21.2. Michalovce - Poprad

23.2. Poprad - Banská Bystrica

28.2. Dukla Trenčín - Poprad

2.3. Poprad - Žilina

7.3. Nové Zámky - Poprad

Forma a aj žreb posledných kôl hovoria v prospech kamzíkov. Slovan má však stále drobný dvojbodový náskok. Belasých čaká víkend pravdy. Zápasy na ľade Zvolena a Liptovského Mikuláša dajú jasný obraz o tom, kde sa Slovan nachádza.

Oba tímy tuho bojujú medzi sebou o postup do predkola. Prípadne zaváhania by ukázali, že belasí nielenže nemusia postúpiť priamo do play off, ale dokonca, že stropom ich výkonnosti môže byť túto sezónu len zmieňované predkolo. Tak skoro by ešte v histórii extraligy Slovan nikdy neskončil. Viac o kríze belasých sme sa rozprávali v najnovšej časti Hokejového BOSSa, podcastu od Sportnetu.

