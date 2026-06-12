Walega pokračuje v Žiline. Keď bude zdravý, ukáže plný potenciál, verí vedenie

Poľský hokejista Kamil Walega bude naďalej súčasťou kádra tímu Vlci Žilina. Dvadsaťpäťročného útočníka čaká pod Dubňom v najvyššej slovenskej súťaži tretia sezóna.
Walega vo svojom prvom ročníku v drese „vlkov“ zaznamenal 38 bodov (21+17) v 48 zápasoch základnej časti.
Počas uplynulého ročníka Tipsport ligy ho pribrzdili zdravotné problémy, vplyvom ktorých odohral iba 28 stretnutí s bilanciou 22 bodov (12+10). Ďalších šesť štartov pridal v play off, v ktorej zaznamenal gól a dve asistencie.
„Kamil už počas svojej prvej sezóny u nás patril medzi najzodpovednejších a najkvalitnejších centrov ligy. Jeho výkony čiastočne ovplyvnili zdravotné komplikácie, no veríme, že v plnom zdraví môže v nasledujúcej sezóne naplno ukázať svoj potenciál. Očakávania sú z oboch strán vysoké,“ uviedol pre klubový web predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ klubu František Skladaný.
Samotný Walega sa z pokračovania v Žiline teší. „Som veľmi rád, že budeme spoločne bojovať aj v ďalšej sezóne. Užite si leto, dobre si oddýchnite a čoskoro sa opäť vidíme,“ odkázal Poliak žilinským fanúšikom.
Walega si v minulosti obliekal aj dres Liptovského Mikuláša v rokoch 2021 až 2023. Následne zamieril do českého Třinca a hosťoval aj v druholigovom HC Frýdek-Místek. Poľsko reprezentoval v roku 2024 na šampionáte elitnej kategórie v Česku.