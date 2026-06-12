Bude pôsobiť už v siedmom klube. Prešov angažoval skúseného Slováka

Andrej Kukuča (Zvolen) a Michal Roman (Nové Zámky).
Andrej Kukuča (Zvolen) a Michal Roman (Nové Zámky). (Autor: TASR)
TASR|12. jún 2026 o 10:04
ShareTweet0

V uplynulej sezóne obliekal dres Michaloviec.

Defenzívu hokejistov HC Prešov vystuží v novej sezóne Tipsport ligy obranca Michal Roman.

Dvadsaťosemročný zadák si vyskúša pôsobenie v siedmom klube najvyššej slovenskej súťaže.

Obliekal si v nej dresy Žiliny, Zvolena, Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice, Nových Zámkov a naposledy Michaloviec. Dokopy nazbieral 339 stretnutí so ziskom 44 bodov, ďalších 24 duelov pridal v play-off s bilanciou 0+1.

„Teším sa na novú výzvu v Prešove a na podporu našich fanúšikov. Urobíme maximum pre to, aby sme podávali kvalitné výkony a prinášali vám radosť z hokeja. Užite si leto, naberte energiu a verím, že sa budeme na zimáku stretávať v čo najväčšom počte,“ uviedol Roman pre klubový web nového zamestnávateľa.

Novú posilu charakterizoval športový riaditeľ prešovského klubu Vladimír Mihalik: „Michal je hráč v ideálnom veku s dlhoročným pôsobením v Tipsport lige. Je to dôrazný obranca, ktorý nevypustí žiaden súboj.“

Tipsport liga

Hokejisti Nitry
Hokejisti Nitry
Nitra pozná program Ligy majstrov. Na úvod vyzve švédskeho majstra s Okuliarom
dnes 12:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Bude pôsobiť už v siedmom klube. Prešov angažoval skúseného Slováka