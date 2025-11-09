LG Bratislava schytala debakel, no prezimuje na čele súťaže. Trápi sa majster

BRATISLAVA. Hokejbalisti LG Bratislava si napriek prehre v 10. kole TIPOS extraligy zaistili titul jesenného majstra.
Na domácej pôde nestačili na Považskú Bystricu 1:5, v nedeľnej dohrávke však zdolali Jets Nitra 4:0 a dve kolá pred koncom majú v tabuľke deväťbodový náskok.
Trápi sa majster zo Skalice, keď prehral už štvrtý zápas za sebou, cez víkend nestačil na Poprad a ani na Pruské.
TIPOS Extraliga - 10. kolo:
Nitrianski Rytieri – ŠK 98 Pruské 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly: I. Gajdoš – J. Šatka, Vozár
HK IMS-East Popradskí Piráti – HBK H+H Skalica 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Góly: Mitra 2, Pospíšil – Kaluža 2
LG Bratislava – HBK PROTEF Považská Bystrica 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Góly: Daubner – Piják, Hryzák, Martinka, Bednár, Jenčuš
HMHK Vranov nad Topľou – HBC Cesty Košice 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)
Góly: Štefaňák a Šiňanský po 2, Cifranič, Štefan – Pivarník
Leaders Ružinov – Jets Nitra 1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)
Góly: Weber – Jankovič, F. Gubo
Dohrávky:
ŠK 98 Pruské - HBK H+H Skalica 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Góly: Blažej, Vozár, Prna, J. Šatka - Marek
LG MIKELSSEN Bratislava - Jets Nitra 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Góly: Lipiansky 2, Fumač, Bilik