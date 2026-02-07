Nový kouč priniesol impulz, no Trenčín aj tak vybuchol: Nemôžeme sa opúšťať

Hokejisti Zvolena v piatkovom 45. kole Tipsport ligy potvrdili dobrú formu z posledných zápasov a zdolali na domácom ľade predposledný Trenčín presvedčivo 7:3.
Základ úspechu položili v úvode stretnutia, keď za necelých jedenásť minút strelili päť gólov a viedli 5:0.
„Popadalo nám to tam. Niekedy sú aj také zápasy, že vám tam všetko padne. Sme za to radi. Podľa mňa úvod rozhodol celý zápas.
Myslím si, že takéto víťazstvo 7:3 mužstvo nakopne, i keď sme tam mali zase určitý výpadok, no víťazstvo je super,“ hovoril po výhre nad Trenčínom zvolenský krídelník Marek Hecl, ktorý sa postaral o úvodný gól už v 35 sekunde.
Jeho tím vyhral deviaty zápas z posledných jedenástich a potvrdil siedmu priečku. Na šieste miesto zaručujúce štvrťfinále play off, na ktorom je Poprad, strácajú Zvolenčania deväť bodov.
„Chceme sa pozerať na seba a každý zápas bodovať, to je náš cieľ. Verím, že Poprad zaváha a stále verím, že to my zvládneme,“ tvrdil Hecl, ktorý sa vyjadril aj k nepriaznivej domácej štatistike zápasov v tejto sezóne.
Výnimkou je iba Trenčín, ktorý tím spod Pustého hradu zdolal na svojom ľade tretíkrát v sezóne: „Asi je to tak, že musí prísť Trenčín, aby sme doma vyhrali, ale každý zápas hráme naplno. Aj v predchádzajúcom dueli proti Bystrici sme sa snažili hrať naplno. Raz to vyjde a raz to nevyjde, to je šport a taký je aj život.“
Trenčania majú odlišné starosti. Nevedia sa vymaniť z predposlednej priečky tabuľky, ktorá by ich uvrhla do baráže o záchranu v najvyššej slovenskej súťaži. Prehrali jedenásty zápas z posledných dvanástich, pričom vo Zvolene prišli o body katastrofálnym úvodom.
„Úvod sme zaspali. Minimálne tri góly z piatich inkasovaných boli ubrániteľné, mohli sme im zabrániť. Našťastie sme potom zabrali a dostali sme sa v úvode tretej tretiny do zápasu.
Zlomil nás gól na 6:3. Za stavu 5:3 sme si verili, že by sme to mohli ešte dotiahnuť, ale po tom šiestom góle to už išlo s nami dole vodou,“ opisoval príčiny prehry trenčiansky krídelník prvej formácie Andrej Krajčovič s dvoma prihrávkami na góly svojim spoluhráčom.
Vyjadril sa pritom aj k nepriaznivej sérii mužstva: „Neviem čomu by som to pripísal, je to také zmiešané, nedarí sa nám. Zmenil sa nám teraz tréner, takže musíme prehry zahodiť za hlavu a sústrediť sa na ďalší zápas. Nemôžeme sa opúšťať a ďalej bojovať o desiatku v tabuľke.“
Do Trenčína prišiel nový americký kouč Todd Bjorkstrand. S mužstvom bol iba dva dni a hneď v tom druhom sa postavil na lavičku v súťažnom zápase. „Priniesol určite bojovnosť, dohrávanie do tela a vlial nám nový impulz. Musíme byť teraz hlavne mentálne silní a bojovať,“ dodal na margo tejto zmeny Krajčovič.