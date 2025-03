Spišiaci na výkony zo základnej časti nadviazať nedokázali. Rapáč: Neviem, čo sa v play-off stalo

Hoci do vyraďovacej fázy vstupovali až z desiatej priečky, dokázali sa predrať medzi najlepšiu osmičku v predkole play off cez siedmy bratislavský Slovan a tento úspech ich nakopol natoľko, že si verili aj na najlepšie mužstvo dlhodobej časti súťaže.

ZVOLEN. Hokejisti Zvolena sa tešia z postupu do semifinále play off Tipos extraligy. Zvládli štvrťfinálovú sériu proti víťazovi základnej časti Spišskej Novej Vsi a vyhrali ju na zápasy 4:2.

„Všetky zápasy so Spišiakmi boli vyrovnané. Bol to boj. Séria bola veľmi náročná, mali sme predkolo v nohách, no sami sebe sme dokázali, že po ťažkej základnej časti sa vieme zomknúť a ťaháme za jeden povraz.

„Mali sme napozerané videá, vedel som, že Hannoun veľa jazdí do zakončenia na bekhend. Strelil to inak a dobre. Ak by to dal o kúsok nižšie, tak by som puk nemal. Urobil to dobre, no priklonilo sa k nám trošku aj šťastie,“ netajil český gólman v službách Zvolena Pavel Kantor.

Ja som si celý deň snažil vsugerovať do hlavy, že je to obyčajný zápas, aby som nebol nervózny, nepremotivovaný. Chcel som byť hlavne sústredený.

"Bol to dôležitý zápas. Nám v ňom nešli príliš nohy, boli sme máličko viac unavení než v predošlých zápasoch, ale hrali sme trpezlivo, počkali sme si na prvý gól a potom sme to veľmi dobre takticky dohrali.

V hokeji rozhoduje play off

Spišiaci sú sklamaní. Majú predčasne po sezóne, ktorú skvele rozohrali a zakončili triumfom v základnej časti ziskom pohára Dušana Pašeka. Play off ich však nezastihlo po dvojtýždňovej pauze v ideálnej forme.

„Nechcem hodiť 9 mesiacov roboty do koša a povedať, že všetko bolo zlé a sezóna bola hrozná. Osem mesiacov sme odmakali, dosiahli nejaký výsledok.

V hokeji rozhoduje play off a my sme ho nezvládli. Na druhej strane osem mesiacov sme to odmakali, odrobili a ja som za to na kabínu hrdý. Fakt neviem čo sa v play off stalo.

Robili sme všetko, aby sme sa nakopli späť do našej formy, no bohužiaľ. Zvolen hral výborne, nechcem vravieť, že iba my sme boli zlí,“ hodnotil predčasný koniec sezóny kapitán Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč.

"Bol to z našej strany najlepší zápas, čo sa týka série so Zvolenom. Priblížili sme sa výkonu, ktorý sme chceli predviesť už od začiatku, no bohužiaľ.

Trafili sme dve brvná, jednu žŕdku, potom sme spravili hlúposti, boli sme šiesti na ľade a z presilovky súpera sme inkasovali rozhodujúci gól.

Na druhej strane som rád, že po štyroch zápasoch, v ktorých sme hrali zle, tak sme našli vnútornú mentálnu silu a v posledných zápasoch série sme zabojovali a dvihli hlavy hore,“ dodal k piatkovému duelu na ľade Zvolena

VIDEO: Tréner Záborský po zápase