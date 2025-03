Z predkola až do semifinále. Dravý Zvolen nezastavili ani favorizovaní Spišiaci

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Vedeli sme, že tento duel je veľmi vážny. Bolo to ťažké, v prvej tretine sa oba tímy snažili, hostia prejavili väčšiu iniciatívu na ľade, aj vďaka presilovkám. Hoci sme ustáli oslabenia aj v druhej tretine, tak Spišiaci mali navrch. Nás podržal brankár Kantor, totálne zamuroval bránku. Tretiu časť sme začali aktívne, bol som z toho trochu prekvapený, lebo dve tretiny nevyzerali dobre. Bolo to o jednom góle, dali sme ho my a potom sme už zavreli stredné pásmo a dotiahli to do víťazného konca. Odviedli sme veľmi dobrú robotu v tejto sérii a hráčom môžem iba poďakovať. Dominovali najmä v korčuľovaní a verili si.“

Vladimír Záborský, tréner Spišskej Novej Vsi: „Podali sme najlepší výkon v sérii. Nevedeli sme si poradiť s brankárom Kantorom, pomohli mu aj žŕdky, najmä pri trestnom strieľaní za stavu 0:0. Aj v presilovkách nám to skákalo hore – dole, nešlo nám to padnúť. Bola to asi karma za tú prvú polovicu série. Chalani podali výborný výkon, bolo to o jednom góle. Domáci dokázali využiť jednu presilovku a to rozhodlo. Prvé zápasy série neboli z našej strany dobré, Zvolen nám odskočil na rozdiel dvoch zápasov a už sa nám to nepodarilo zvrátiť. Nezložili sme však zbrane ani za stavu 3:1 na zápasy pre Zvolen, už v štvrtom zápase série sme od jeho polovice hrali dobre, následne výborne, len dobehla nás hokejová karma. Prehrali sme si to na začiatku série.“