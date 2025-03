Slovanisti sa hnevali neprávom. Gól Zvolena bol regulárny, tvrdí člen Komisie rozhodcov

BRATISLAVA. Gól hokejistov HKM Zvolen na 4:4 v zápase 50. kola Tipos extraligy proti Slovanu Bratislava, padol regulárnym spôsobom.

Komisia rozhodcov SZĽH na základe získaného záberu z reverznej kamery vyhodnotila, že nešlo o ofsajdovú situáciu. Zároveň potvrdila, že rozhodcovia stretnutia použili správny postup pri posudzovaní situácie.

Diskutovaný moment nastal v 59. minúte. Zvolenský obranca Michal Beňo zavážal puk do útočného pásma. Pred modrou čiarou ho posunul spoluhráčovi do jazdy, no ten sa dotkol puku až v čase, keď už bolo útočné pásmo vyčistené.