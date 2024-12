NHL chystá predkrm bez Rusov, ale aj bez Čechov. Zosadia Američania Kanadu z trónu?

Tretie Rusko bolo vynechané z dôvodu prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Piate Nemecko zas nemalo dostatočný počet hráčov v NHL. Česi by teoreticky mali, no v tom čase boli v rebríčku až ôsmi a na organizáciu súťaže zostal krátky čas, preto dávali štyria účastníci najväčší význam.

Skôr to bude predkrm k olympiáde, ktorú samotní hokejisti, so všetkou úctou k Svetovému poháru, stále nazývajú najdôležitejším medzinárodným turnajom.

Auston Matthews (vľavo) či Connor McDavid hrali na Svetovom pohári 2016, no len v tíme Severnej Ameriky do 23 rokov. (Autor: Team North America / X.com)

“Naša generácia ešte nemala šancu zahrať si na takejto akcii od príchodu do NHL. Som z toho nadšený,” povedal ďalší z tých, čo budú mať prvú takúto možnosť, Fín Sebastian Aho, ktorý dodal, že ľudia v Európe sa na hráčov z NHL na medzinárodnej scéne vždy tešia.

“Táto príležitosť sa pre mňa rovná splnenému snu. Je to aj dôležité pre hokej, aby sa ďalej rozvíjal. Je to dobrá vec. Som rád, ako to je do budúcna naplánované, ľudia sa na turnaj najlepších budú môcť tešiť každý druhý rok,” pridal sa McDavid.