Peniaze chcú hneď. Ako podpisové bonusy v NHL vyhrávajú Stanley Cupy

NEW YORK. Igor Šesťorkin nedávno podpísal nový kontrakt s New Yorkom Rangers. Na tom by nebolo nič zvláštne, veď takýchto noviniek príde za rok v NHL veľké množstvo.

Avšak jeho zmluva je rekordná. Zarobí si 11,5 milióna dolárov na rok, čo je najvyššia čiastka pre brankára v dejinách súťaže.