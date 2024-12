Zarobí naozaj najviac? Šesťorkin podpísal rekordnú zmluvu, no na Roya či Brodeura nemá

NEW YORK. Keď sa Igor Šesťorkin uprostred rokovaní s New Yorkom Rangers rozhodol nepodpísať osemročný kontrakt so zárobkom 11 miliónov dolárov na sezónu, strhla sa medzi fanúšikmi vlna nevôle. “Jazdci” mu predsa ponúkali zmluvu, ktorá prevyšuje všetky z minulosti. Stal by sa najlepšie plateným brankárom na svete, o pol milióna dolárov na rok by prekonal súčasný rekord Careyho Pricea a dokopy by dostal 88 miliónov. Čo ešte chce? Rus sa však neuponáhľal. Cítil, že aj bez väčších prieťahov by mohol dostať viac. Navyše mal dosť času, keďže momentálna zmluva má platnosť do najbližšieho leta.

Taktika sa mu vyplatila. Vypýtal si ešte o pol milióna ročne, teda o štyri milióny celkovo, naviac. A svetu dal vedieť, že jeho sebavedomie nebolo prehnané, ale i Rangers mu veria, že má na to, aby si megalománsku zmluvu zastal.

Skoro všetko v bonusoch V nasledujúcej sezóne bude v NHL len šesť lepšie platených hráčov. Šesťorkin bude poberať tú istú čiastku čo najlepšie platený obranca Erik Karlsson a William Nylander. Drvivú väčšinu peňazí dostane vo forme jednorazových podpisových bonusov. V prvej sezóne to bude až 15 050 000 dolárov a o rok neskôr o 50 tisíc menej. Bonusy sa postupom času budú mierne znižovať, avšak jeho základný plat vyplácaný v pravidelných sumách ani raz nepresiahne 900 tisíc ročne. Tabuľka: Štruktúra zmluvy Igora Šesťorkina

Sezóna Plat celkový Plat základný Podpisový bonus 2025/26 15 830 000 775 000 15 050 000 2026/27 15 830 000 825 000 15 000 000 2027/28 12 750 000 900 000 11 850 000 2028/29 9 600 000 900 000 8 700 000 2029/30 9 500 000 900 000 8 600 000 2030/31 9 500 000 900 000 8 600 000 2031/32 9 500 000 900 000 8 600 000 2031/32 9 500 000 900 000 8 600 000

Do zmluvy dostal aj úplnú klauzulu o nevymeniteľnosti. Zaručuje mu, že ho z New Yorku nemôžu poslať do nižšej súťaže ani do iného klubu, jedine s jeho výslovným dovolením. V rámci klubu bude druhým najlepšie plateným zamestnancom po útočníkovi-krajanovi Artemijovi Panarinovi.

Cieľom Stanley Cup Vie, čo je jeho hlavnou úlohou. Teraz sa – ako sám povedal - môže sústrediť výlučne na hokej, aby na Manhattan po prvý raz od roku 1994 doviezol najcennejšiu trofej na svete. “Urobím, čo bude v mojich silách, aby sme priniesli Stanley Cup späť do New Yorku. Chcem sa týmto poďakovať fanúšikom Rangers, pretože veľmi cítime ich podporu. Budem hrať za nich a za našu rodinu,” vyhlásil. Dvadsaťosemročný rodák z Moskvy nadväzuje na odkaz Henrika Lundqvista. Tamojší priaznivci ho zbožňovali. Ich nádeje si teraz na plecia vzal poklad, ktorý Rangers našli vo štvrtom kole draftu 2014. V ich drese chytá od ročníka 2019/20. Už v roku 2022 sa radoval z Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny a v play-off vždy potvrdil, že je naňho spoľahnutie. “Je významnou súčasťou nášho mužstva. Potvrdil, že je jedným z najlepších brankárov, takže je veľké pozitívum, že ho máme zazmluvneného na veľa rokov,” vyjadril sa tréner Peter Laviolette. Osemročná dohoda je najdlhšia, akú môže hráč podľa súčasných pravidiel podpísať. Šesťorkin však pri dĺžke neváhal. “Budúcnosť je ružová. Viem, že tento tím bude vždy hrať na maximum,” tvrdí s dôverou podľa NHL.com.

V článku sa dočítate: Koľko by si zarábali Roy, Brodeur či Joseph v prepočte na dnešné doláre

Prečo stúpajú brankárske platy pomaly a manažéri sa zdráhajú v rokovaniach

Koľko by si Šesťorkin zarábal v minulých rokoch

Prečo nie je jeho zmluva revolučná a v čom ju prekonali Price, Luongo i Chabibulin

Ako vplýva vývoj brankárov na ich kontrakty

Zmení budúcnosť? O tom, že sa zapísal do histórie, niet pochýb. Ťažko predpovedať, kto jeho plat tromfne a za aký čas to príde. Ale, koniec koncov, pri brankároch je ťažké predikovať čokoľvek.