MS žien čaká zmena. Šampionát sa bude od budúceho roka hrať v inom termíne

Fotka zo zápasu Kanada - Fínsko na MS v hokeji žien 2025. (Autor: X / Hockey Canada)
TASR|7. okt 2025 o 10:13
Budúcoročné MS sa uskutočnia v Dánsku.

ZÜRICH. Ženské majstrovstvá sveta v hokeji sa od budúceho roka budú konať až v novembri.

Zmenu z doteraz tradičného aprílového termínu oznámila Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) po dohode s vedením profesionálnej zámorskej PWHL.

Keďže sa MS budú hrať pred začiatkom sezóny PWHL, vedenie súťaže už nebude musieť v apríli vyčleniť tri týždne pre potreby šampionátu.

Budúcoročné MS sa uskutočnia v Dánsku s centrom v Herningu. Súčasťou kalendára budú od roku 2027 aj majstrovstvá Európy.

Turnaj európskych krajín vníma IIHF ako ďalšiu príležitosť na propagáciu ženského športu. Informovala agentúra AP.

    dnes 10:13
