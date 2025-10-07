MS žien čaká zmena. Šampionát sa bude od budúceho roka hrať v inom termíne

ZÜRICH. Ženské majstrovstvá sveta v hokeji sa od budúceho roka budú konať až v novembri.
Zmenu z doteraz tradičného aprílového termínu oznámila Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) po dohode s vedením profesionálnej zámorskej PWHL.
Keďže sa MS budú hrať pred začiatkom sezóny PWHL, vedenie súťaže už nebude musieť v apríli vyčleniť tri týždne pre potreby šampionátu.
Budúcoročné MS sa uskutočnia v Dánsku s centrom v Herningu. Súčasťou kalendára budú od roku 2027 aj majstrovstvá Európy.
Turnaj európskych krajín vníma IIHF ako ďalšiu príležitosť na propagáciu ženského športu. Informovala agentúra AP.