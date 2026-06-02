Predators získali generálneho manažéra z Colorada. Bol kľúčový pre úspech, povedal viceprezident

Na archívnej snímke z 23. mája 2024 generálny manažér Colorado Avalanche Chris MacFarland.
Na archívnej snímke z 23. mája 2024 generálny manažér Colorado Avalanche Chris MacFarland. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. jún 2026 o 22:25
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Jeho pozíciu v tíme Avalanche bude zastávať Joe Sakic.

Klub zámorskej NHL Nashville Predators angažoval na post generálneho manažéra a prezidenta hokejových operácií Chrisa MacFarlanda, ktorý doteraz pôsobil ako GM Colorada.

Jeho pozíciu v tíme Avalanche bude v najbližšom období zastávať Joe Sakic. Oba kluby o tom informovali v utorok podvečer.

Viceprezident spoločnosti Kroenke Sports & Entertainment Josh Kroenke povedal, že Sakic bude pôsobiť ako generálny manažér tímu počas júnového draftu NHL a na začiatku ligového ročníka.

„Chceli by sme sa poďakovať Chrisovi za všetko, čo urobil pre organizáciu Avalanche. Chris bol kľúčový pre náš úspech v poslednom desaťročí a kľúčovou súčasťou nášho víťazstva v bojoch o Stanleyho pohár v roku 2022.

Teraz dostal príležitosť prevziať väčšiu úlohu v tíme Predators a zároveň byť bližšie ku svojej rodine. Prajeme jemu a jeho rodine všetko najlepšie v Nashville,“ povedal Kroenke.

„Prezident Avalanche Joe Sakic sa v dohľadnej budúcnosti vráti do funkcie generálneho manažéra, a to aj počas draftu a začiatku ligového roka,“ uviedol k zmene vo vedení Colorada.

MacFarland nahradil v Nashville doterajšieho generálneho manažéra Barryho Trotza. Ten začiatkom roka oznámil, že po troch sezónach vo funkcii skončí.

MacFarland začal svoju funkcionársku kariéru v NHL v roku 1999 v Columbuse ako riaditeľ hokejových operácií, kde strávil 14 sezón, z toho osem ako asistent generálneho manažéra.

Do Avalanche prišiel v roku 2015, zastával pozíciu asistenta generálneho manažéra a bol súčasťou tímu, ktorý v roku 2022 vyhral Stanleyho pohár.

V júli 2022 ho povýšili na generálneho manažéra, keďže Sakic sa stal prezidentom hokejových operácií.

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