Bývalý kapitán Minnesoty sa vracia do NHL. Fín bude pracovať s draftovými výbermi

Mikko Koivu to v Minesote dotiahol až na post kapitána. Rovnakej pocty sa mu dostane aj v národnom drese.
Mikko Koivu to v Minesote dotiahol až na post kapitána. Rovnakej pocty sa mu dostane aj v národnom drese. (Autor: SITA/AP)
TASR|2. jún 2026 o 19:35
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V organizácii pôsobia aj slovenskí útočníci Dvorský a Pekarčík.

Klub zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues angažoval bývalého fínskeho reprezentanta Mikka Koivua na post rozvojového konzultanta pre Európu.

Úlohou štyridsaťtriročného niekdajšieho útočníka bude pracovať s európskymi hráčmi a draftovými výbermi Blues. V organizácii St. Louis pôsobia aj slovenskí útočníci Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík.

Koivu strávil takmer celú zámorskú kariéru v drese Minnesoty Wild, kde odohral 15 sezón a z toho jedenásť v pozícii kapitána tímu. Posledný ročník strávil v Columbuse Blue Jackets, kde však nastúpil len na sedem duelov.

Celkovo odohral v základnej časti NHL 1035 zápasov a nazbieral 711 bodov (206+505), v 59 stretnutiach play off zaznamenal jedenásť gólov a 17 asistencií.

Po konci aktívnej kariéry v roku 2021 pracoval ako asistent trénera v TPS Turku. Informoval o tom portál TSN.ca.

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