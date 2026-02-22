ONLINE: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (50. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 50. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 50. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
22.02.2026 o 18:00
50. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
V 50. kole Tipsport ligy hostí Žilina bratislavský Slovan. Úvodné buly je na programe o 18:00.
Žilina sa nachádza na 4. mieste, na konte má 85 bodov. Na tretie Košice stráca štyri body, pred piatou Banskou Bystricou má náskok päť bodov. Žilinčania vyhrali štyri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolali Duklu Trenčín na jej ľade 5:1.
Slovanu patrí 2. priečka, doposiaľ nazbieral 97 bodov. Na vedúcu Nitru má manko troch bodov, pred tretími Košicami osembodový náskok. Slovanisti vyhrali tri zápasy po sebe, naposledy zvíťazili nad Banskou Bystricou 6:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.