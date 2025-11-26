VIDEO: Herecký výkon legionára Žiliny. Zahral zásah hokejkou, ktorá sa ho nedotkla

Kanadský obranca v službách Žiliny Brenden Miller svojim hereckým výkonom zmiatol aj rozhodcov, ale odhalili ho kamery a hrozí mu dodatočný trest.
V 40. minúte dohrávaného zápasu 18. kola Tipsport ligy medzi Žilinou a Slovanom (1:3) po súboji v rohu klziska Miller pohybom hlavy naznačil, že ho do tváre zasiahla hokejka hosťujúceho Senu Acolatseho.
Spomalené zábery však prezradili, že kanadský obranca celú situáciu nafilmoval, hokejka sa ho vôbec nedotkla. Slovanista Acolatse si napriek tomu išiel odsedieť dvojminútový trest za hru so zdvihnutou hokejkou.
VIDEO: Herecký kúsok Brendena Millera v zápase Žilina - Slovan
Millera ešte počas zápasu ostro kritizoval člen rozhodcovskej komisie SZĽH Peter Jonák, ktorý bol hosťom v štúdiu Joj Šport.
"Toto nechceme vidieť na slovenských klziskách, je to čisté filmovanie. Rozhodca to vidí v zlomku sekundy, v zlom uhle, od chrbta, nemá šancu to správne posúdiť.
Vidí, že hráč ide hlavou dozadu a chytá sa za tvár. Hokejka však bola dvadsať-tridsať centimetrov od tváre. Môže to ovplyvniť zápas. Myslím, že to bude riešiť senát."
Žilina viedla v zápase 1:0, ale Slovan troma gólmi vývoj otočil.