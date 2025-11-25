ONLINE: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo - dohrávka)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HC Slovan Bratislava dnes hrajú dohrávku zápasu 18. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 18. kolo, dohrávka, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
25.11.2025 o 17:30
18. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose z dohrávky 18. kola Tipsport ligy medzi tímami Vlci Žilina a HC Slovan Bratislava.
Žilina nemá po reprezentačnej prestávke najlepšiu formu, keď v uplynulých 4 stretnutiach zvíťazili iba raz, aj to po predĺžení s predposlednými Michalovcami. V tabuľke sú so 40 bodmi na 4. mieste.
Slovan Bratislava sa rovnako trápi, keď po pauze prehral 3 zápasy v rade, a zvíťaziť dokázali až naposledy na domácom ľade proti Michalovciam. V tabuľke sú však so 42 bodmi na druhom mieste, ktoré si budú môcť víťazstvom v tomto zápase potrvdiť.
Žiline sa po návrate do extraligy na domácom ľade proti Slovanu darí, keď tu ešte proti tomuto súperovi neprehrali.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.