ONLINE: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (18. kolo - dohrávka)

Sportnet|25. nov 2025 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z dohrávky 18. kola Tipsport ligy: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava.

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HC Slovan Bratislava dnes hrajú dohrávku zápasu 18. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Tipsport liga (SR)  2025/2026
25.11.2025 o 17:30
18. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose z dohrávky 18. kola Tipsport ligy medzi tímami Vlci Žilina a HC Slovan Bratislava.

Žilina nemá po reprezentačnej prestávke najlepšiu formu, keď v uplynulých 4 stretnutiach zvíťazili iba raz, aj to po predĺžení s predposlednými Michalovcami. V tabuľke sú so 40 bodmi na 4. mieste.

Slovan Bratislava sa rovnako trápi, keď po pauze prehral 3 zápasy v rade, a zvíťaziť dokázali až naposledy na domácom ľade proti Michalovciam. V tabuľke sú však so 42 bodmi na druhom mieste, ktoré si budú môcť víťazstvom v tomto zápase potrvdiť.

Žiline sa po návrate do extraligy na domácom ľade proti Slovanu darí, keď tu ešte proti tomuto súperovi neprehrali.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

