ONLINE: Vlci Žilina - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (25. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HC Prešov dnes hrajú zápas 25. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 25. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
05.12.2025 o 17:30
25. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 25. kola hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti Vlci Žilina privítajú na domácom ľade hráčov HC Prešov. Zápas sa v Žiline začína o 17:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné štvrté miesto so ziskom 44 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Milana Bartoviča vyhrali vo Zvolene nad HKM 3:0 (góly Vlkov Dej, Tkáč, Chicoine). Najproduktívnejším hráčom Žiliny je Brendan Ranford, ktorý má na svojom konte 22 kanadských bodov (9+13). Brankárskou jednotkou tímu je Kanaďan Connor Lacouvée, ktorý má úspešnosť zákrokov 92,63%.
Prešovu patrí v tabuľke Tipsport ligy priebežné dvanáste miesto so ziskom 17 bodov. Zverenci fínskeho trénera Kaia Suikkanena v poslednom doterajšom zápase prehrali v Banskej Bystrici s HC vysoko 0:6. Najproduktívnejším hráčom Prešova je Adam Rockwood, ktorý má na svojom konte 10 kanadských bodov (3+7). Brankárskou jednotkou tímu je Jaroslav Janus, ktorého úspešnosť zákrokov je 89,03%.
Zápas sa v Žiline začína o 17:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.