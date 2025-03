Žilinu naštartoval debakel 0:8. Ešte sme nepovedali posledné slovo, vraví tréner Bartovič

O dve stretnutia menej potrebovali hokejisti zo severu Slovenska na to, aby napodobnili výsledok spred ôsmich rokov.

„Bola to ťažká séria, ale ja musím pochváliť svojich chlapcov. Na ich výkon bolo radosť sa pozerať,” uviedol tréner Milan Bartovič pre JOJ Šport po víťaznom zápase.

„Stretnú sa dva veľmi kvalitné tímy, pod veľmi kvalitnými trénermi. Očakávam náročnú sériu, ale my sme odhodlaní ísť do toho naplno a pokúsime sa dosiahnuť úspech,” uviedol pred štvrťfinále generálny manažér „vlkov” František Skladaný.

Úspešnejší boli ale domáci, ktorí vstúpili do stretnutia dvoma rýchlymi gólmi. Do konca prvej časti pridali ešte tretí presný zásah a bolo náročné nepovedať, že o postupujúcom je rozhodnuté.

Do piateho zápasu série vstupovali oba tímy s jasnými cieľmi - Banská Bystrica sa chcela vrátiť na svoj ľad, Žilina spečatiť postup do semifinále.

„Bola to facka, ktorá nám pomohla. Pochopili sme, že musíme pridať, viac sa obetovať pre tím, bojovať a zomknúť sa,” uviedol po postupe tréner Bartovič. Podľa neho to bol kľúčový okamih série.

Žilina vstúpila do série lepšie, prvý zápas vyhrala 3:1. V tom druhom ale prišla krutá prehra, Banská Bystrica triumfovala vysoko 8:0.

Vlci si ale náskok postrážili, v tretej tretine pridali ďalšie dva góly a pred výbornou kulisou oslavovali výhru 7:1 a postup do semifinále.

„Ťažko povedať, kde sme urobili chyby, neviem. Budeme hrať do poslednej sekundy, stále je dosť času,” uviedol pre JOJ Šport.

Podľa neho boli Žilinčania rýchlejší, lepšie korčuľovali a dokázali sa presadiť. „Myslím si, že taktika, ktorú zvolil tréner Bartovič, bola úspešná a Bystrica na to nevedela nájsť odpoveď,” hodnotil Radivojevič.

„Stále sme mali zlý začiatok, kedy sme to museli otvoriť a to bola voda na mlyn pre Žilinu. Naši chalani tiež bojovali, makali, nič im nevyčítam, ale Žilina hrala play-off hokej.

Keď to zhrnieme celkovo, je to spravodlivé, pretože ak chcete ísť ďalej, musíte niekoho poraziť štyrikrát. Žiline sa to podarilo. Treba im dať kredit, pretože hrali naozaj výborne,” zhodnotil Országh pre klubový web.