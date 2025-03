Manažér Žiliny Skladaný: Zbaviť sa trénera pri prvej kríze? Takto nepracujeme

So základnou časťou sme určite spokojní, ale cesta sa ešte nekončí. Play-off je pre hráčov a organizáciu odmena a to najkrajšie obdobie sezóny. Sme odhodlaní bojovať a víťaziť.

Takto nepracujeme. Nemyslím si, že pri prvej kríze je potrebné ako prvé zmeniť trénera. Je to aj o nastavení organizácie. Každý deň pracujeme s tým, že sledujeme, čo funguje, čo nie a snažíme sa to nastavovať.

Nešlo o výmenu, ale o trh s voľnými trénermi. V minulej sezóne sme sa zamerali na postup, všetku energiu sme vložili do toho, aby sme sa dostali do extraligy. Otázkou trénera sme sa začali rozoberať až po úspešnej sezóne.

Myslím si, že aj preto nám hlavou neprebehla ani myšlienka na to, že by sme Milana (Bartoviča) vymenili.

V prvom rade, je to o fungovaní klubu a nastavení celej organizácie. Kríza môže nastať už po dvoch prehrách, ide o to, ako na to zareagujete ako tím a jednotlivci v ňom.

Pre mňa to boja veľmi rýchla voľba, čo sa týka trénera brankárov a videoanalytika. Je to veľmi pracovitý, proaktívny človek, ktorý sa snaží dennodenne zdokonaľovať. Nielen seba, ale aj ľudí okolo.

Z mužstva odišiel vo februári najproduktívnejší hráč Nick Jones, prestúpil do českých Pardubíc. Ako ste ho do klubu získali, na základe čoho ste ho oslovili?

Pre nás to bolo veľmi ťažké rozhodovanie, pretože, ak sa snažíte niečo vytvoriť a odíde vám najlepší hráč, tak to musíte riešiť.

Nick je to obrovský profesionál. Na jeho meno sme mali množstvo ponúk z rôznych líg. V posledný prestupový deň sa sám vyjadril, že by rád prijal ponuku Pardubíc.

Určité benefity majú aj u nás, ale o to väčšie požiadavky na nich kladieme zo športovej stránke. Takýto hráč sa musí správne vybrať, vyskautovať a musí to kolektívu vracať.

Toto sa podarilo s oboma hráčmi a videli v tom obrovskú výzvu. My sme boli radi, že sa nám ich podarilo priviesť do tímu nováčika.

To sa týkalo aj týchto dvoch hráčov. Na konci dňa aj tak rozhoduje to, či samotný hráč je ochotný prijať ponuku a je stotožnený s víziami klubu.

Ja mám v sebe stále hnev, že sa to stalo práve na našom štadióne. Po rôznych analýzach sme zistili, že incidentu sa dalo predísť. Mrzí ma to. Takéto niečo nepatrí na športoviská.

Ohlásil sa už fanklub z Banskej Bystrice s organizovaným zájazdom?

V tejto chvíli s nimi komunikujeme a riešime to.

Keď Žilina vyhrala jediný titul v extralige v roku 2006, ako hráč ste pôsobili v USA. Spomínate si na tento moment?

Ako Martinčan si na to spomínam veľmi dobre. Medzi mestami a klubmi bola určitá rivalita, ktorá by bola prítomná aj teraz, ak by hrali v jednej súťaži. Vnímal som to aj na diaľku, že to bolo v tom čase veľké prekvapenie.

Na čo si Žilina trúfa v tejto sezóne?

Náš cieľ sa nemení - do každého zápasu ideme s víťazným nastavením. Pozeráme sa iba deň dopredu a každý ten deň chceme uspieť.

Vo štvrťfinále play-off vás čaká Banská Bystrica, ktorá má na lavičke stratéga Vladimíra Országha. Aký to bude súper?

Je to obraz celej sezóny. Stretnú sa dva veľmi kvalitné tímy, pod veľmi kvalitnými trénermi. Očakávam náročnú sériu, ale my sme odhodlaní ísť do toho naplno a pokúsime sa dosiahnuť úspech.

Už na jeseň lákal hokej v Žiline viac ako futbal, hoci futbalisti podávali dobré výkony a stále sa držia v popredí ligy. Aký očakávate divácky záujem, bude na play-off vypredané?

Pevne verím, že na štadión si nájde cestu čo najviac divákov. Týmto by som chcel fanúšikov aj pozvať.