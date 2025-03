Hokejisti Žiliny začali play-off víťazne. Od Bystričanov inkasovali iba jeden gól

Milan Bartovič, tréner Žiliny: "Mali sme veľmi dobrý pohyb, hlavne začiatok zápasu nám vyšiel. Myslím si, že sme boli všade prví na puku. To rozhodlo. Dobre sme sa pohybovali v útočnom pásme a rotovali. Chceli sme sa tlačiť do brány, ale myslím si, že celý zápas sme mali dobrý pohyb. Možno posledných 10 minút sme sa trochu stiahli a v určitých veciach musíme byť ešte trochu rozumnejší, ale chalani to odbojovali a odohrali perfektný zápas."

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Bolo vidieť a vedeli sme o tom, že Žilina bude nachystaná a po nás vybehnú, čo sa aj stalo. My sme prehrávali súboje, všade sme boli neskoro a Žilina šla zaslúžene do vedenia. V druhej polovici sme to herne zrovnali, ale jednoducho, bolo to málo. Úvod nás stál zápas. Boli tam zbytočné fauly, ale Žilina bola od začiatku nahecovanejšia, mali viac z hry a išli si viac za tým. Ako keby sme si neuvedomovali, že je play off a Žilina je práve mužstvo, ktoré je založené na bojovnosti. My, ak chceme byť úspešní, minimálne sa im v nasadení a bojovnosti musíme vyrovnať."