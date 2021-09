Slovenka získala tretí titul v Rusku. Finálovú sériu skrátili pre Covid

"Kvalitou zápasov to bolo najlepšie finále odkedy funguje táto liga," povedala Lucák Čupková pre TASR.

So svojím tímom Agideľ Ufa triumfovala vo finálovej sérii proti obhajkyniam prvenstva z klubu KRS Vanke Rays 2:1 na zápasy.

Premiérovo sa z titulu tešila v roku 2018, v ďalšej sezóne Ufa obhájila prvenstvo, no v ročníku 2019/2020 jej ambície na zlatý hetrik zmarili hráčky KRS Vanke Rays.

Pre 28-ročnú útočníčku to bola už ôsma sezóna v Ufe, pričom zmluvu má aj na nasledujúce dve.

Pred finálovou sériou, pôvodne plánovanou na marec, malo viacero hráčok pozitívne testy na Covid-19 a keďže v apríli sa konali MS, vedenie ligy odložilo finále až tesne pred úvod nového ročníka 2021/2022.

"Predošlé série sa hrali na tri víťazné zápasy, tentoraz sa to pre nezvyčajný termín skrátilo na dve. Pri predošlých dvoch tituloch sme série vyhrali jednoznačne 3:0 na zápasy, tentoraz to bolo dramatické. Prvý zápas sme vyhrali 5:2, druhý prehrali 1:4 a v treťom rozhodujúcom sme zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch, takže dráma až do úplného konca.

Finálové zápasy boli aj o získaných skúsenostiach. My máme mladý tím, no asi sme to víťazstvo chceli viac než súperky," prezradila jediná Slovenka v súťaži.

Mala problém získať víza

V Ufe pôsobí pod vedením trénera Denisa Afinogenova, ktorý v sezóne 2005/2006 nastúpil do deväť zápasov za Slovan Bratislava.