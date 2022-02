Chára sa v noci stane rekordérom NHL. Vyrovná sa legende

Aktuálne 44-ročný slovenský bek z tímu New York Islanders má na svojom konte 1650 štartov a americkú legendu môže vyrovnať v súboji na ľade nováčika súťaže Seattlu Kraken.

"Je pozoruhodná, najmä u chlapa jeho veľkosti, ako dlho to vydržal a aký bol efektívny počas jeho kariéry. Viackrát som sa so Zdenom stretol a zhováral sa s ním, je to skvelý chlapík.

Netvrdím, že som úplne šťastný, no v jeho prípade mi nevadí, že on prekoná môj rekord. Blahoželám mu, skvelý výkon," uviedol na oficiálnom webe NHL Chelios, ktorý v druhej polovici januára oslávil okrúhlu šesťdesiatku.

Priznal tiež, že príliš nepremýšľal nad tým, že o rekord môže prísť. "Keď mi o tom niekto hovoril, príliš som nevenoval pozornosť tomu, že sa približuje. Ale rekordy sú tu na to, aby sa prekonávali, že? Stále budem rekordérom medzi Američanmi a aj to je výborné," poznamenal člen Siene slávy NHL.