Pašeka získa Slovan alebo Košice. Nastať môže aj kuriózna situácia (matematika)

Stále otvorený je súboj o prvé miesto, priamy postup do štvrťfinále (ten má zaručený prvých šesť tímov), aj boj o záchranu.

Do jej konca ostáva odohrať posledné dve kolá plus dve dohrávky.

V aktuálnej sezóne to však skutočne platí a navyše na všetkých frontoch.

Ten má navyše, v porovnaní s minulými rokmi, omnoho väčší náboj. Posledný tím totiž priamo zostúpi do SHL bez možnosti hrať baráž.

V prípade, že si Slovan pripíše minimálne tri body vo zvyšných dvoch zápasoch (Liptovský Mikuláš vonku a Nové Zámky doma), zabezpečí si triumf v základnej časti a najvýhodnejšiu pozíciu pred play off.

Nastať môže i kuriózna situácia

Istotu účasti vo štvrťfinále majú zatiaľ okrem Slovana a Košíc aj hokejisti Zvolena.

Zverenci trénera Petra Oremusa sa však v posledných zápasoch trápia. Päťkrát za sebou prehrali a pred play off rozhodne nie sú v najlepšej forme.

Na zvyšné tri miestenky do štvrťfinále si môže robiť zálusk až šesť tímov.

V najlepšej pozícii je Banská Bystrica, ktorá má lepšie vzájomné zápasy so Spišskou Novou Vsou a ak by mali oba tímy rovnaký počet bodov, vyššie by skončili Banskobystričania.

Hypoteticky môže nastať aj jedna veľmi kuriózna situácia.