Zakliaty Marcinko sa pýta na MS. V českom play off je druhý najproduktívnejší

BRATISLAVA. Urastený center Tomáš Marcinko bol svojho času reprezentačnou stálicou. Medzi rokmi 2014-2018 sa zúčastnil na dvoch olympiádach a troch svetových šampionátoch.

Posledných päť rokov mu však účasti na veľkých turnajoch unikajú. Zmení sa to v sezóne 2022/23? S jeho formou by mohol byť vítanou posilou, veď patrí k najlepším hráčom v českej najvyššej súťaži. Na druhej strane ho čakajú príjemné rodinné povinnosti, preto by sa ospravedlnenka z MS dala pochopiť.

Počas minulého týždňa potešili slovenských hokejových fanúšikov predovšetkým dvaja hráči v NHL. Prvý gól v súťaži strelil Miloš Kelemen. Dva body i šesť plusiek zaznamenal obranca Erik Černák.