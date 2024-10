Tréner Pardubíc nečakane rezignoval. Svojim rozhodnutím nás zaskočil, znie z klubu

V mužstve pôsobia aj dvaja slovenskí zástupcovia, obranca Peter Čerešňák i útočník Matej Paulovič.

"Marek Zadina mal plnú podporu vedenia klubu. To sa snažilo realizačný tím vhodne doplniť. Marek nás svojim rozhodnutím zaskočil, ale plne to rešpektujeme. Zadina vždy robil to najlepšie pre tím.

Prajeme mu v mene celého klubu len to najlepšie do budúcnosti a verím, že sa naše cesty znovu spoja," uviedol športový riaditeľ Petr Sýkora pre oficiálny klubový web.

Tabuľka českej extraligy