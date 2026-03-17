Mladí Slováci začínajú prípravu na domáce MS, preverí ich rakúsky majster

Už o dva týždne sa prvýkrát stretne slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov pred majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia v slovenských mestách Trenčín a Bratislava (22. apríl – 2. máj 2026).
V prvej fáze prípravy mužstvo trénera Martina Dendisa odohrá dve prípravné zápasy proti EC Red Bull Salzburg. Rakúsky tím, ktorý v minulej sezóne vyhral nadnárodnú ICE Hockey League, v aktuálnom ročníku prekvapujúco vypadol už vo štvrťfinále.
Na úvod budú k dispozícii iba hráči so skončenou klubovou sezónou. Z tohto dôvodu sa vo výbere nachádza iba 18 hráčov a priebežne sa bude dopĺňať ďalšími menami.
Nominácia SR na prvú fázu prípravy pred MS U18
Brankári: Jakub Husár (HC Košice)
Obrancovia: Matej Bereš, Roderik Černák, Marko Požgay (všetci HC Slovan Bratislava-mládež), Denis Tóth (HK Rysy Spišská Nová Ves), Dávid Stančík (HC Košice), Karol Varga (HK ŠKP Poprad), Michal Maršálek (Brooks Bandits), Tibor Baran (Windy City Storm)
Útočníci: Šimon Potočka, Samuel Šramatý (obaja HC Slovan Bratislava-mládež), René Oliviér Repka, Ondrej Tariška (HC Košice), Samuel Kizák (HK Dukla Michalovce-mládež), Matej Stankoven (Brampton Steelheads), Matúš Válek (HC Dynamo Pardubice), Tomáš Selič (HC Kometa Brno), Michal Plančár (SaiPa Lappeenranta)
Okrem hráčov nosného ročníka 2008 sú vo výbere aj traja hráči narodení o rok neskôr – brankár Husár a útočníci Selič s Válekom.
Zatiaľ nie je známy ďalší priebeh prípravy, v ktorom by už nemali chýbať opory ročníka ako Adam Goljer, Jakub Floriš, Lucian Bernát alebo objav sezóny Samuel Karšay.
Prvá fáza prípravy
- 3. apríl 2026 Slovensko – EC Red Bull Salzburg (16:15, Piešťany)
- 4. apríl 2026 Slovensko – EC Red Bull Salzburg (12:15, Piešťany)
Medzi náhradníkmi nechýba ani 15-ročný Max Melicherík, ktorý by mal dostať šancu po výborných výkonoch vo fínskom doraste.
Tréner Martin Dendis počas sezóny priebežne komunikoval s hráčmi a na majstrovstvách sa pokúsi postaviť čo najsilnejší tím.
K dispozícii by mala byť väčšina hráčov zo CHL a USHL. Ohrozená je účasť obrancu Filipa Kovalčíka, ktorého tím Drummondville Voltiguers má vysoké ambície v playoff QMJHL.