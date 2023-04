Zach Osburn opúšťa hokejové Michalovce. Angažmán našiel u susedov

BRATISLAVA. Zacha Osburn, hráč HK Dukla Ingema Michalovce, prestupuje po dohode do Česka. Dvadsaťšesťročný bek so skúsenosťami zo zámorskej AHL sa pridá ku klubu BK Mladá Boleslav.

Má skúsenosti aj zo zámoria

"Je to tvorivý a zároveň stále defenzívny bek, ktorý dokáže odviesť svoju prácu. Je to pravák do presilovky, aký nám chýbal, s dobrou strelou a dobrým korčuľovaním.

Veríme, že sa u nás presadí rovnako ako sa mu to podarilo na Slovensku," povedal o Osburnovi športový riaditeľ českého klubu Martin Ševc.