VIDEO: Hviezda Winnipegu je po hite od Čecha zranená. Dohrou je roztržka medzi trénermi

Nie som spokojný, že to bolo potrestané len dvomi minútami a najmä, že si to rozhodcovia ani nešli pozrieť. Preto som mal pred začiatkom druhej tretiny ostrú výmenu s rozhodcami,” dodal Arniel.

„Nevedel som, že "Monty" má lekársky diplom. Nechápem, prečo rieši, ako sa zranil náš hráč. Je úplne mimo. Nemal to komentovať. Bol to útok na nášho hráča, na nechránené miesto zo slepej strany.

Hlavný tréner hokejistov Winnipegu Jets Scott Arniel. (Autor: TASR/ The Canadian Press via AP)

Výroky Montgomeryho označili za nešťastné aj viacerí experti, medzi nimi napríklad bývalý brankár NHL Martin Biron, ktorý pracuje pre kanadskú televíziu TSN.

"Bolo to cez čiaru. Nikto nevie lepšie, čo je ich hráčovi, ako Jets. Nemal to komentovať, bolo to nemiestne. Navyše povedal len jeho číslo 55, pritom dobre vie, že to bol Scheifele. Nemal to riešiť," povedal Biron.