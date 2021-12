Gretzky je presvedčený, že Ovečkin prekoná jeho rekord: Je to iba otázka času

NEW YORK. Legendárny kanadský hokejista Wayne Gretzky je presvedčený, že ruský kanonier Alexander Ovečkin raz prekoná jeho strelecký rekord v NHL.

"The Great One" vsietil v profilige 894 gólov, útočník Washingtonu Capitals má zatiaľ na konte 752 presných zásahov.

"Nepochybujem o tom, že Alex prekoná môj strelecký rekord. Možno to potrvá tri alebo štyri roky, no raz sa mu to určite podarí. Je to iba otázka času. V tejto sezóne je na najlepšej ceste vsietiť 40 alebo 50 gólov," citoval zámorský portál cbssports.com slová Gretzkého, ktoré odzneli v rozhovore pre New York Times.