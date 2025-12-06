Výstavba olympijskej arény stále mešká. Ide to správnym tempom, tvrdia Taliani

Výstavba hokejovej arény pre ZOH 2026
Výstavba hokejovej arény pre ZOH 2026 (Autor: TASR/AP)
6. dec 2025
V aréne by mali nastúpiť aj slovenskí hokejisti.

Presne dva mesiace pred štartom zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo je s prípravou športovísk stále veľa práce.

Pripustil to generálny riaditeľ organizačného výboru hier Andrea Varnier.

Najväčšie obavy vzbudzuje výstavba hokejovej arény Santa Giulia na okraji Milána, kde sa predstavia aj slovenskí reprezentanti.

„Vieme o meškaniach vo výstavbe hokejovej arény a pracujeme na tom, ale momentálne to ide správnym tempom. Verím, že to bude nádherné dejisko pre hokejový turnaj. Musí byť pripravené,“ citovala Varniera agentúra AFP.

Organizátori v stredu potvrdili, že testovacie podujatie arény sa uskutoční 9. až 11. januára. Počas troch dní sa v nej má odohrať sedem zápasov na klubovej úrovni. Olympiáda je na programe od 6. do 22. februára.

    Výstavba hokejovej arény pre ZOH 2026
    Výstavba hokejovej arény pre ZOH 2026
    Výstavba olympijskej arény stále mešká. Ide to správnym tempom, tvrdia Taliani
    dnes 13:46
