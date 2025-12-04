Príklepy z NHL: Ak nebude hotová hala v Miláne, vedenie NHL nepustí hráčov na olympiádu

Výstavba olympijskej arény Santagiulia v Miláne sa čoraz viac mení na sled problémov, ktoré organizátori musia urgentne riešiť.
Situácia okolo haly, kde sa má už o dva mesiace hrať najlepší hokejový turnaj desaťročia, vyvoláva stále viac otáznikov.
Aktuálne fakty hovoria jasne:
- výstavba mešká z viacerých dôvodov a termíny sa neustále posúvajú,
- testovacie podujatie pôvodne plánované na december bolo najprv zrušené a následne presunuté na január,
- ľadová plocha bude mať iné rozmery, než na akých sa dohodli MOV, IIHF a NHL.
A práve keď sa hokejový svet sústreďuje na najnovší bod tohto narastajúceho zoznamu komplikácií, zo zámoria prichádza ďalšie, azda najvážnejšie varovanie.
Príklepy z NHL
Príklepy z NHL je pravidelný seriál Sportnetu, ktorý ponúka prehľad najzaujímavejších správ, príbehov a zákulisných informácií z NHL.
Každý týždeň prináša rýchly a trefný súhrn diania v najlepšej hokejovej lige sveta – presne ako dobre mierený príklep.
1. Hráči z NHL sa predstavia na zimnej olympiáde po 12 rokoch. Vyplýva to z kolektívnej dohody medzi MOV, IIHF, NHL a NHLPA.
Hoci hokejisti zo zámoria budú najväčšími hviezdami turnaja, NHL nenesie za organizáciu žiadnu zodpovednosť. Podľa slov komisára Garyho Bettmana, „NHL príde do Milána ako pozvaný hosť".
Napriek tomu má Národná hokejová liga niekoľko požiadaviek, ktoré musia organizátori naplniť k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.
Bettman dlhodobo výstavbu kritizoval. Varovanie vyslal už v roku 2023, keď sa na štadióne ešte ani nezačalo pracovať.
2. Pozvánka z Milána je stále na stole, no po spomenutých problémoch so stále nedokončenou hlavnou arénou, zámorským komisárom pomaly dochádza trpezlivosť. Ak by sa totiž objavili ďalšie problémy, mohlo by to mať tie najhoršie následky.
S ohľadom na všetky komplikácie sa novinár webu Daily Faceoff Matt Larkin obrátil na Billa Dalyho, zástupcu komisionára NHL, s jasnou otázkou: „Aká je percentuálna šanca, že hráči NHL sa nezúčastnia ZOH?“
Odpoveď bola úplne jasná: „Závisí to od toho, aké percento priradíte možnosti, že aréna nebude dokončená. Ak nebude hotový štadión, hráči NHL na olympiádu nepôjdu.“
Účasť hráčov z NHL na olympiáde tak teraz zostáva v rukách talianskych robotníkov.
3. Organizátori naďalej ubezpečujú, že hala bude dokončená včas. Sú si dokonca tak istí, že vynechali aj prípadný plán B s náhradnou arénou.
Na stavbe podľa najnovších správ pracujú stovky ľudí, len aby sa stihlo všetko na čas.
Ak pôjde všetko podľa plánu, ľadová plocha v aréne Santagiulia sa začne vyrábať na začiatku decembra a do konca kalendárneho roka bude hala pripravená na používanie.
Od 9. do 11. januára sa tam uskutoční finále Talianskeho pohára a finále talianskej hokejovej ligy. Počas troch dní sa v aréne odohrá sedem zápasov, čo bude simulácia náročného olympijského programu.
4. Napriek tomu je pre NHL, ktorá bola dlhé roky opatrná pri uvoľňovaní svojich hráčov na olympiádu, aktuálna situácia doslova nočnou morou.
Mimoriadne nepriaznivý vývoj v Taliansku môže len upevniť postoj ligy, aby sa v budúcnosti olympijským turnajom, ktoré sama neorganizuje, radšej vyhýbala.
5. Medzi hráčov, ktorí zatiaľ nemajú istú miestenku na olympiádu, je Pavol Regenda. Hoci bol zaradený do širšej nominácie Slovenska, z vedenia reprezentácie mu zatiaľ neoznámili, či s ním počítajú.
„Mojou ambíciou je dostať sa na ZOH," povedal Regenda novinárom v San Jose.
Boj o pozvánku začal veľmi dobre. Počas týždňa bol celkom prekvapivo povolaný do NHL, kde stihol odohrať dva zápasy.
Nastúpil ako člen štvrtej formácie, ale tréner Ryan Warsowski mu dal priestor aj v presilovke.
6. V oboch zápasoch zaznamenal po jednom góle, aj keď treba poznamenať, že s veľkým prispením štastia.
V pondelok pri výhre San Jose 6:3 nad Utahom ho zasiahla do korčule strela Philippa Kuraševa, vo štvrtok pri prehre Sharks 1:7 proti Washingtonu sa zase puk do bránky dostal od výstroja.
VIDEO: Gól Pavla Regendu proti Washingtonu
Regenda bol odmenený za bojovnosť a tvrdú prácu v predbránkovom priestore, ktorú odvádzal oba duely.
„Hrá fyzickým štýlom, ktorý hľadáme. Je súťaživý, tlačí sa do bránky a robí špinavú prácu. Hrá dobre a jednoducho si zaslúži príležitosť," povedal k Slovákovi tréner Warsowski.
Michalovský rodák sa chce udržať v NHL čo najdlhšie, aj keď v nabitej zostave San Jose to bude náročná úloha.
„Chcem teraz nastupovať proti najlepším (v NHL), aby som sa pripravil na zápasy na olympiáde, kde budú Kanada či USA v plnej sile so šialenou zostavou," dodal Regenda.
7. Až tri góly zo štyroch posledných zápasov zaznamenal Juraj Slafkovský. Vo štvrtkovom zápase, ktorý Montreal vyhral nad Winnipegom 3:2 po samostatných nájazdoch, skóroval druhýkrát za sebou počas presilovej hry.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského do siete Winnipegu
8. Tréner Martin St. Louis ho zaradil znova do prvej útočnej formácie. Urobil tak po siedmich zápasoch, čo slovenský útočník nastupoval na krídle druhej formácie vedľa Ivana Demidova a Olivera Kapanena.
Tréner St. Louis zmenu po zápase vysvetlil tak, že chcel proti elitnému útoku Jets nasadiť „formáciu, ktorá historicky obstála veľmi dobre proti najlepším útokom v NHL".
Tentokrát však prvý útok Montrealu až tak neuspel, pretože trojica Kyle Connor – Mark Scheifele – Gabriel Vilardi sa podieľala na oboch góloch Winnipegu práve v čase, keď bol na ľade aj Slafkovský s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom.
Nateraz zostáva otázne, či St. Louis nechá prvý útok pokope opäť na dlhší čas, alebo trojicu znovu rozdelí s cieľom rozložiť útočnú silu na viac formácií.
9. Šimon Nemec zaznamenal v noci na utorok pri prehre New Jersey 3:5 s Columbusom osobný rekord v čase na ľade. Odohral 30 minút a 6 sekúnd.
Stal sa prvým Slovákom po 12 rokoch, ktorý na ľade strávil viac ako polovicu zápasu. Nemcovu vyťaženosť poznačili okolnosti, keďže Devils dohrávali zápas so štyrmi obrancami bez Siegenthalera a Dillona.
10. Lídrom Západnej konferencie a celej ligy je aktuálne Colorado. Z posledných desiatich zápasov vyhrali Avalanche až deväť.
Ako prví v sezóne dokázali nastrieľať viac ako 100 gólov (aktuálne 106) a inkasovali ich tiež najmenej, iba 56.
11. Výraznou mierou sa na týchto číslach podieľa útočník Nathan MacKinnon, so 46 bodmi najproduktívnejší hráč ligy. Keď je na ľade pri hre piatich proti piatim, Colorado strelilo až 37 gólov a inkasovalo iba 9.
12. Portál The Athletic zaradil MacKinnona medzi najväčšieho adepta na zisk Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča súťaže.
Redaktor Dom Luszczyszyn sa snažil na základe dát zostaviť rebríček 10 najlepších hráčov, ktorí sú aktuálne na čele bojov o najprestížnejšie individuálne ocenenia v NHL.
Norrisovu trofej by na začiatku decembra podľa neho získal Cale Makar z Colorada, ktorý je mimochodom druhý v „súťaži" aj o Hartovu trofej.
Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika by si odniesol Matthew Schaefer z NY Islander, Selkeho trofej pre najlepšieho brániaceho útočníka ligy by získal Nick Suzuki z Montrealu a Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára by mal v rukách Jeremy Swayman z Bostonu.
Najlepším strelcom by sa mal podľa predikcie stať MacKinnon, najlepším strelcom zase Kirill Kaprizov z Minnesoty.
13. V utorok vyšiel na Sportnete rozhovor s obrancom Martinom Fehérvárym.
Okrem iného v ňom opísal dôvody, prečo v aktuálnej sezóny menej bodyčekuje ako v minulosti.
„Môj štýl sa prirodzene mení. Som starší, skúsenejší a snažím sa hrať viac na puku. Keď máte puk, nemusíte sa toľko zrážať ani blokovať. Je to prirodzený vývoj," opísal.
Zároveň dodal, že defenzívna hra bude naďalej jeho súčasťou, no teraz sa snaží hrať „múdrejšie". Obzvlášť po tom, čo sa v lete dlho spamätával zo zranenia kolena.
14. Nepríjmené správy zasiahli aj dvoch skúsených útočníkov. Kyle Palmieri, ktorý si poranil krížny väz v kolene, bude mimo hru 6 až 8 mesiacov.
Zaujímavosťou je, že krátko po tom, ako si privodil vážne zranenie v zápase proti Philadelphii, krívajúc na lavičku dokázal ešte získať puk v útočnom pásme a asistoval pri góle Emila Heinemana.
VIDEO: Asistencia Kylea Palmieriho po zranení
Poranenie krížneho väzu utrpel aj útočník Dallasu Tyler Seguin. Hoci presná doba liečenia ešte nie je známa, aj pre 33-ročného Kanaďana sa zrejme sezóny skončila predčasne.
Pre veterána Stars, ktorého zoznam zranení bol už beztak široký, ide o druhé ťažké zranenie v priebehu dvoch rokov. Vlani pauzoval niekoľko mesiacov kvôli operácii bedrového kĺbu.
15. Slovenský brankár Samuel Hlavaj bol v stredu preradený z tímu Iowa Wild v AHL do mužstva Iowa Heartlanders v ECHL.
Doplatil predovšetkým na nevýrazné výkony. Martinský rodák odchytal v aktuálnej sezóne na farme Minnesoty deväť zápasov, v ktorých inkasoval 32 gólov (3,56 na zápas). Priemernú úspešnosť zákrokov má 87 %.
Naposledy sa v bránke predstavil 22. novembra, proti Torontu dostal z 29 striel až sedem gólov.
Pre Hlavaja sa tak zopakoval scenár z minulej sezóny, keď bol už po troch zápasoch na farme presunutý do rovnakého tímu.
„ECHL nie je vôbec taká kvalitná liga ako AHL. Na farme sa hrá rýchlejší hokej, v ECHL je to celé rozhádzané a hrá sa viac do tela. Presun som zvládal veľmi ťažko, ale čo iné mi zostávalo. Nejako som to musel vydržať," hovoril po sezóne pre Sportnet.
Zároveň pripustil, že v tom čase uvažoval o návrate do Európy.
Zmena pozície znamená zlé správy aj pre reprezentáciu, kde bol Hlavaj dlhšie pasovaný za jednotku. Vedenie s ním takmer s určitosťou počíta aj na olympiádu.
16. Kanadský obranca Cal Foote posilnil tím Chicago Wolves v nižšej zámorskej AHL.
Stal sa tak štvrtým z pätice hráčov juniorskej reprezentácie z roku 2018, ktorý podpísal nový kontrakt po oslobodení spod obvinenia zo sexuálneho napadnutia.
Foote v minulej sezóne, keď sa viedlo vyšetrovanie, pôsobil v Liptovskom Mikuláši.
Do škandálu boli zapletení aj brankár Carter Hart a útočníci Michael McLeod, Alex Formenton i Dillon Dube.
Hart podpísal dvojročnú zmluvu s Vegas Golden Knights, McLeod sa dohodol na spolupráci s Avangardom Omsk v ruskej KHL a Formenton hrá za švajčiarsky HC Ambri-Piotta.
17. Brankár Hart v utorok nastúpil na prvý zápas za Vegas. Pred zápasom sa na tribúnach objavili transparenty na jeho podporu.
V zápase proti Chicagu inkasoval tri góly z 30 striel, svoj tím doviedol k výhre 4:3 po samostatných nájazdoch.