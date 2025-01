Nenápadne strieľa gól za gólom. Extraliga má nového najlepšieho strelca

BRATISLAVA. Hneď trojica tímov z prvej štvorky slovenskej hokejovej Tipos extraligy sa nevyhla zakopnutiu v utorkovom 35. kole.

Sedemzápasovú víťaznú sériu ukončili bratislavskému Slovanu hráči Dukly Trenčín, ktorí zdolali "belasých" na ich ľade 5:2. Košice nestačili na nováčika zo Žiliny (3:4 pp), "oceliari" si však udržali líderskú pozíciu a na čele majú päťbodový náskok na Spišiakov.

Vlci uspeli v Košiciach napriek tomu, že do 37. minúty prehrávali o dva góly. Hostí vrátil späť do zápasu Nick Jones, v treťom dejstve poslal duel do predĺženia Miguel Tourigny a v predĺžení rozhodol Kamil Walega. Žilinčania predĺžili víťazné ťaženie na päť stretnutí.