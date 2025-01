Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 35. kola Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Liptovským Mikulášom.



HK Spišská Nová Ves



Vicemajster znovu naskočil na vlnu prehier, no v tomto prípade sú to len dva zápasy. Rysy nestačili v starom roku na Žilinu prvýkrát v sezóne, rovnako obstáli aj proti Popradu, ktorý zvíťazil až na piaty pokus. Východniari však nemusia robiť paniku, aj keď sa na nich doťahuje rozbehnutý Slovan. Spišská Nová Ves si je vedomá skutočnosti, že Liptáci sú ďalší z kategórie nepríjemných súperov, hoci okupuje predposledné miesto.



HK 32 Liptovský Mikuláš



Zobrali si späť požičané. Hokejisti Liptovského Mikuláša 3. januára dohrávali vynechaný súboj 29. kola zo starého roka v Košiciach. V Steel aréne padli 3:5. Liptáci v ďalšom stretnutí hostili košického lídra a dokázali ho poraziť 3:2 po predĺžení, kedy udrel Marly Quince. Zverenci trénera Peterisa Skudru opäť začínajú unikať posledným Novým Zámkom, ale vyzerá to na tuhý boj do konca základnej časti.