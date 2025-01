Vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HK DUKLA Ingema Michalovce a HK Poprad, ktorý je na programe v rámci 35. kola Tipos extraligy.



HK DUKLA Ingema Michalovce odštartovali nový rok porážkou proti Žiline 4:5, napriek tomu im v súčasnosti patrí 7. miesto so ziskom 49 bodov a skóre 95:99. Naposledy sme ich mohli sledovať v improvizovanej zostave, keď museli počítať až desiatimi absenciami. Už proti Popradu by sa však mohli do zostavy vrátiť juniorskí reprezentanti Milan Pišoja s Róbertom Fedorom, či po Jakub Meliško a Ján Brejčák, ktorých trápila choroba.



HK Poprad figuruje hneď za Michalovčanmi, teda na 8. mieste so ziskom 47 bodov a skóre 98:97, avšak so zápasom menej. Popradčania sa naopak tešili v úvode roka z víťazstva nad Spišskou Novou Vsou 4:2.