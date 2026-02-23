Spišiaci si vzali výzvu a tréner Nitry sa čudoval: Jeden rozhodca hovorí tak, druhý inak

Hokejisti Nitry postupnými krôčikmi kráčajú za ziskom Pohára Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti Tipsport ligy.
Štyri kolá pred koncom dlhodobej fázy majú „corgoni“ na čele tabuľky päťbodový náskok pred Slovanom Bratislava. Mužstvo trénera Andreja Kmeča v nedeľu zdolalo Spišskú Novú Ves 5:3 a pridalo ôsme víťazstvo v sérii.
Spišiaci pod Zoborom viedli, keď v deviatej minúte skóroval Danick Martel. Tridsaťjedenročný kanadský útočník odohral za „rysov“ iba svoj 24. duel v tomto ročníku, pričom v nich skóroval až 23-krát.
Martel má na konte už 40 bodov, pričom žiadny nezaznamenal iba v jednom stretnutí od svojho návratu do slovenskej najvyššej súťaže, ktorú nakrátko opustil po konci minulého ročníka, keď po strelení zlatého gólu v drese Košíc do siete Nitry zamieril do fínskeho Ässät Pori.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Spišská Nová Ves
Vyhodenie puku vyvolalo zmätok
Domáci však dokázali reagovať vyrovnaním Tomáš Chrenka, keď im hostia ponúkli dvojminútovú početnú výhodu o dvoch hráčov.
Stalo sa tak po tom, čo puk smeroval z obranného pásma do hľadiska po vyhodení z hokejky obrancu Dávida Romaňáka. Ten okamžite reklamoval, že puk podľa neho išiel mimo hraciu plochu s prispením mantinelu, resp. plexiskla.
Spišská Nová Ves tak zobrala trénerskú výzvu, no hlavní rozhodcovia Marek Žák a Filip Crman po vzhliadnutí videa svoj verdikt potvrdili a pridali k dvom minútam za vyhodenie puku aj ďalší menší trest za neúspešnú výzvu (zdržiavanie hry).
„Dávid nám povedal, že to išlo s dotykom o plexisklo. Hovoril, že si je istý. Keď to však nie je vidieť na videu, je trochu zbytočné mať takéto výzvy, ak nemáte potrebnú kvalitu obrazu.
Čo som mal robiť? Ak môj hráč povedal, že trafil mantinel, a potom rozhodca povedal, že na videu nie je nič vidieť, pretože kamera má zlý obraz, čo mám robiť? Urobil by som to znova, pretože to povedal môj hráč,“ vysvetlil rozhodnutie hosťujúcej striedačky vziať si trénerskú výzvu hlavný tréner Tommi Hämäläinen.
Puk sa stratil v divákoch
Nitriansky kormidelník Andrej Kmeč sa po dueli takisto vyjadril k situácii. „Podľa mňa sa puk ´stratil v divákoch´. Tam je čierny podklad, čiže puk na záberoch ani nie je vidieť. Ja si to tiež musím pozrieť. Bol som v tom, že ´challenge´ sa berie iba v tom prípade, keď padne gól. Neviem, jeden rozhodca mi to hovoril tak, druhý inak.
Jeden hovoril, že budeme hrať presilovku 5 na 3, druhý 5 na 4. Nakoniec to bolo o dvoch hráčov. Musím si to preštudovať, ale ja som bol doteraz v tom, že sa výzva berie iba po dosiahnutí gólu, ak bolo bránenie v bránkovisku, vysoká hokejka a podobné veci. Nie som si istý, či sa to dá brať aj v iných prípadoch,“ poskytol svoj pohľad Kmeč.
Po úvodnej tretine platil stav 2:2. Rozhodol priebeh druhej časti hry, v ktorej Nitra trikrát skórovala.
Najskôr sa v presilovej hre presadil po teči Sebastián Čederle, o 51 sekúnd neskôr skóroval jeho kolega z formácie Jakub Lacka a triumf domáceho tímu podčiarkol treťou využitou presilovkou v zápase na strane „corgoňov“ Zach Osburn.
Lacka sa dočkal gólu po dlhom čase
Po stretnutí sa radoval najmä Lacka, ktorý ukončil 12-zápasové čakanie na presný zásah.
„Cítil som to aj ja, že nemám body. Zároveň som mal pocit, že nehrám zle, mám šance, len som sa nedokázal presadiť. Viackrát puk skákal okolo bránkovej čiary, brankári mi to chytali.
Sú aj takéto obdobia, ale predovšetkým sa darilo tímu. To je najdôležitejšie, pretože môžete mať aj všetky body sveta, ale ak prehráva tím, tak vás hokej nebaví,“ vyjadril sa 27-ročný útočník, ktorý má na konte 24 bodov (10+14) v 50 dueloch.
V predošlom ročníku sa mu darilo podstatne viac, počas základnej časti nazbieral 44 bodov (18+26) v 54 stretnutiach.