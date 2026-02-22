ONLINE: HC MONACObet Banská Bystrica - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (50. kolo)

Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 50. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
22.02.2026 o 18:00
50. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 50. kola Tipsport ligy medzi mužstvami HC MONACObet Banská Bystrica a HK 32 Liptovský Mikuláš.
Zatiaľ čo Liptovský Mikuláš má za sebou dve víťazstvá v rade – so Zvolenom 6:4 a Prešovom 6:0, Bystričania neuspeli na bratislavskom ľade, keď podľahli Slovanu 3:6.
Dnešný duel je posunutý na 18:00 z dôvodu možnej účasti slovenských hokejistov vo finále olympijského turnaja v Miláne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.