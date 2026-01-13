VIDEO: Slafkovského večer v Montreale. Strelil ďalší gól a doprial radosť spoluhráčom

Juraj Slafkovský má za sebou ďalší vydarený večer v NHL. Slovenský útočník sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Montrealu Canadiens nad Vancouverom Canucks 6:3.
Slafkovský má momentálne skvelú fazónu. V posledných 24 zápasoch dosiahol 28 bodov, v posledných 12 má bilanciu 8 gólov, 10 asistencií a 18 bodov.
Jeho krajan Erik Černák prispel asistenciou k triumfu Tampy Bay na ľade Philadelphie 5:1. Obranca Šimon Nemec sa nezmestil do zostavy New Jersey v zápase na ľade Minnesoty.
Pre Slafkovského to bol druhý trojbodový zápas v sezóne. Po 46 zápasoch prebiehajúcej sezóny má na konte 38 bodov (17+21) s výraznou šancou prekonať svoje osobné maximum 51 bodov z uplynulého ročníka.
"Keď draftujete hráča ako Slafkovský, pracujete s ním na tom, aby ste z neho urobili hráča, akého vidíme dnes. Je určite zábavné ho sledovať," povedal reportérom na tlačovej konferencii tréner Canadiens Martin St. Louis.
Slafkovský mal podiel aj na góle Noaha Dobsona, ktorým obranca Montrealu v závere prvej tretiny vyrovnal na 1:1. V presilovej hre zaujal Slafkovský po vhadzovaní okamžite miesto pred bránkou, kde clonil vo výhľade bieloruskému brankárovi Nikitovi Tolopilovi.
V 25. minúte košický rodák unikol po ľavom krídle a už spoza bránkovej čiary naservíroval pred bránku puk voľnému Alexovi Carrierovi, ktorý strelil svoj druhý gól v zápase a Montreal prvý raz v súboji viedol - 3:2.
VIDEO: Prvá asistencia Slafkovského v zápase
Ďalšia Slafkovského chvíľa prišla v 42. minúte, keď po prihrávke ruského mladíka Ivana Demidova strelou švihom zvyšoval na 5:3.
VIDEO: Gól Slafkovského
V 47. minúte vyťažil z jeho práce center druhého útoku Oliver Kapanen. Slafkovský vyhral pri mantineli súboj so švédskym duom Karlsson, Petersson, zvrtol sa s pukom, vyviezol go do útočného pásma, prihral na Demidova, ktorý našiel v palebnej pozícii Kapanena.
VIDEO: Druhá asistencia Slafkovského v zápase
Slafkovský odohral 14:44 minúty, okrem troch kanadských bodov nazbieral aj dva plusové body. Prezentoval sa aj jednou strelou, hitom, zblokovanou strelou a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu.
Robím všetko, čo môžem
„Snažím sa na sebe pracovať a vždy si byť istý, že som dobre pripravený na zápas. Robím všetko, čo môžem. Keď idem na ľad, snažím sa byť lepší než hráči na druhej strane. Viem, že to teraz funguje, ale neustále si hovorím, že v tom treba pokračovať,“ konštatoval Slafkovský.
Trojbodový bol aj jeho spoluhráč z druhého útoku Ivan Demidov (0+3), bodoval aj ich center Oliver Kapanen. „V podstate vieme, kde na ľade sa nachádzame. Vieme, kto a kam chce puk a kto a kde rád hrá a funguje to,“ uviedol Slafkovský podľa nhl.com.
Montreal si napravil chuť po domácej prehre s Detroitom 0:4. Bolo to preň šieste víťazstvo z uplynulých ôsmich zápasov, po ktorom si upevnil postavenie na postupovej priečke do play off. Vancouver prehral siedmy zápas po sebe a je najslabším tímom celej súťaže.
Tréner Cooper dosiahol 600. víťazstvo v NHL
Z presvedčivého víťazstva sa tešil aj obranca Erik Černák. Jeho Tampa Bay potvrdila pozíciu favorita a na ľade Philadelphie zvíťazila 5:1. Pre Lightning to bolo desiate víťazstvo v sérii, pred nimi vytvorili rovnakú sériu v prebiehajúcej sezóne iba hráči Colorada a Buffala.
„Keď vyhráte 10 zápasov za sebou, tak to svedčí o tom, že každý si robí svoju prácu. Dokázali sme využiť presilovky, keď sme to potrebovali a takisto aj zvládnuť oslabenia v správnom čase. Myslím si, že to je významný dôvod, prečo máme takú sériu,“ povedal útočník Brandon Hagel podľa nhl.com.
Černák získal svoju piatu asistenciu v sezóne, na prvý gól naďalej čaká. Pre trénera Tampy Bay Jona Coopera to bolo jubilejné 600. víťazstvo v NHL. Lightning zdolali Philadelphiu druhýkrát v priebehu troch dní, v noci na nedeľu triumfovali 7:2.
VIDEO: Černáková asistencia
Zápas sa predčasne skončil pre útočníka Tampy Bay Braydena Pointa, ktorý odstúpil po tom, čo mu obranca Philadelphie Cam York spadol na nohu v momente, z ktorého padol tretí gól hostí. „Bolo to desivé, no dúfam, že čoskoro bude v poriadku.
Najtažšie pre ´Pointera´ je, že sa jeho hra v nedávnych zápasoch naozaj zmenila a zdalo sa, že bude dávať góly v každom zápase,“ konštatoval Cooper o útočníkovi, ktorého nominoval už do úvodnej šestky kanadských hráčov pre nadcházajúce ZOH v Taliansku.
Šimon Nemec nenastúpil v zápase New Jersey Devils na ľade Minnesoty. Prednosť pred slovenským obrancom dostal Dougie Hamilton.
Nemec sa nedávno vrátil po pauze spôsobenej zranením a odohral zápasy proti Pittsburghu a Winnipegu. Proti Jets sedel na tribúne práve 33-ročný veterán Hamilton, ktorého sa klub snaží vytrejdovať. New Jersey vyhralo v St. Paul 5:2.
Ruff s 1900. zápasom v NHL
Hráči Floridy dosiahli víťazstvo aj v druhom stretnutí štvorzápasového tripu. Na triumf na ľade Ottawy (3:2) nadviazali víťazstvom nad rozbehnutým Buffalom 4:3.
Pre Sabres to bola prvá prehra po troch víťazstvách a zároveň prvá po šiestich domácich víťazstvách v rade. Pre trénera Buffala Lindyho Ruffa to bol 1900. zápas v NHL.
Útočník Andrew Copp rozhodol víťazným gólom v predĺžení o víťazstve Detroitu nad Carolinou 4:3. Hostia dokázali v riadnom hracom čase zmazať trojgólové manko, no napokon prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách.
VIDEO: Víťazný gól Coppa
Red Wings natiahli svoju úspešnú sériu na štyri zápasy. Domáci klub pred zápasom slávnostne vyvesil dres s číslom 91 na počesť svojho bývalého útočníka Sergeja Fiodorova.
Hráči Seattlu zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 4:2. Pre „jazdcov“ to bola štvrtá prehra po sebe. Zároveň ňou potvrdili svoju nepriaznivú bilanciu na domácom ľade.
V Madison Square Garden zvíťazili iba v 5 zápasoch z 21 a so 14 bodmi na vlastnom ľade sú v tomto ukazovateli najslabší tím Východnej konferencie.
Pozíciu favorita potvrdili aj hráči Edmontonu, ktorí triumfovali na ľade Chicaga 4:1. Do ich zostavy sa vrátil útočník Andrew Mangiapane, ktorý bol v uplynulých štyroch zápasoch zdravý náhradník.
McDavid opäť bodoval a vylepšil si osobný rekord
Kapitán Edmontonu Connor McDavid prispel k víťazstvu dvoma asistenciami a predĺžil svoju bodovú sériu na 19 zápasov. Vylepšil si tak svoj osobný rekord. V prebiehajúcej sezóne má na konte už 80 kanadských bodov.
„Je to líder na ľade aj mimo neho. Je jasné, že ťahá náš tím dopredu. Počas celej sezóny hrá skvele, takže nie som prekvapený, že má momentálne 19-zápasovú bodovú sériu,“ poznamenal obranca Evan Bouchard, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1.
Druhý najlepší tím Západnej konferencie Dallas zvíťazil na ľade Los Angeles 3:1. Pre Kings to bola tretia prehra z uplynulých štyroch zápasov.
Najlepší tím doterajšieho priebehu NHL Colorado prehral na domácom ľade s Torontom 3:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil William Nylander. Domácim k víťazstvu nepomohli ani tri asistencie kapitána Nathana MacKinnona, ktorý má na konte už 81 kanadských bodov a je líder produktivity celej súťaže s tesným náskokom preda McDavidom z Edmontonu.
VIDEO: Víťazný gól Nylandera
Maple Leafs zvíťazili vo štvrtom zápase po sebe. Avalanche sú naďalej prví v tabuľke celej súťaže, na priebežne druhý Dallas majú 11-bodový náskok.
NHL - výsledky (13. január):
Buffalo Sabres - Florida Panthers 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Góly: 11. Bryson (McLeod, Metsa), 38. Benson (Thompson), 60. Tuch (Byram, Dahlin) - 3. Reinhart (Balinskis, Verhaeghe), 16. Greer (Bennett, Verhaeghe), 52. Lundell (Luostarinen, Forsling), 59. Greer (Verhaeghe, Bennett).
Brankári: Ellis - Bobrovskij, strely na bránku: 23:32.
Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 4:3 pp (1:0, 2:0, 0:3 - 1:0)
Góly: 2. Van Riemsdyk (Seider, Raymond), 22. DeBrincat (Copp, Chiarot), 25. Johansson (Kane, DeBrincat), 64. Copp (DeBrincat) - 45. Blake (Hall, Nikišin), 48. Jarvis (Aho), 57. Gostisbehere.
Brankári: Gibson - Andersen, strely na bránku: 18:34.
New York Rangers - Seattle Kraken 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Góly: 4. Zibanejad (Panarin, Soucy), 6. Carrick - 21. Tolvanen (F. Gaudreau), 25. Eberle (Kakko, Beniers), 53. Catton (Wright, Lindgren), 60. McCann.
Brankári: Quick - Grubauer, strely na bránku: 22:29.
Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Góly: 26. Dvorak - 2. Holmberg (Girgensons, Gourde), 21. Guentzel (Černák, Hagel), 25. Point (Bjorkstrand, Guentzel), 40. Hagel (Raddysh, Kučerov), 57. Kučerov (Raddysh, Cirelli).
Brankári: Vladař - Johansson, strely na bránku: 20:26.
Montreal Canadiens - Vancouver Canucks 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Góly: 19. Dobson (Suzuki), 25. Carrier (Suzuki, Texier), 25. Carrier (Slafkovský, Demidov), 41. Matheson (Caufield, Texier), 42. Slafkovský (Demidov, Hutson), 47. Kapanen (Demidov, Slafkovský) - 12. E. Pettersson (Karlsson, Hronek), 22. Kane (Räty), 30. Sasson (O´Connor, Joseph).
Brankári: Dobeš - Tolopilo, strely na bránku: 41:23.
Minnesota Wild - New Jersey Devils 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Góly: 34. Hartman (Faber, Johansson), 60. Foligno (Brodin, Hinostroza) - 11. Mercer (Hischier), 40. Palát (Hischier, Hamilton), 48. Bratt (Hamilton, J. Hughes), 48. Bratt (Hamilton, Dillon), 50. Palát (Mercer).
Brankári: Wallstedt - Markström, strely na bránku: 22:29.
Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 55. Bertuzzi (Kaiser) - 15. Hyman (Bouchard, McDavid), 21. Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid), 60. Bouchard (Hyman), 60. Draisaitl.
Brankári: Knight - Ingram, strely na bránku: 30:35.
Los Angeles Kings - Dallas Stars 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Góly: 49. Byfield (Perry, Clarke) - 4. Johnston (Steel, Lindell), 57. Robertson (Lindell, Hryckowian), 60. Duchene (Rantanen, Steel).
Brankári: Kuemper - Oettinger, strely na bránku: 24:19.
Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 3:4 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 17. Makar (Nečas, MacKinnon), 18. Nelson (MacKinnon, Makar), 53. Nečas (MacKinnon) - 12. Cowan (Roy, McMann), 23. McMann, 51. Matthews (Nylander, Ekman-Larsson), 64. Nylander (Ekman-Larsson, Matthews).
Brankári: Miner - Woll, strely na bránku: 34:31.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: