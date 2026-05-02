Viedol Edmonton či Tím Európy. Tréner Krueger priznal, že trpí neliečiteľnou chorobou

Bývalý hokejový tréner Ralph Krueger trpí Parkinsonovou chorobou. Niekdajší kouč Edmontonu alebo Buffala to povedal v rozhovore pre CH Media.
"Je to neliečiteľné. Preto som sa ešte viac stiahol z verejného života. Teraz o tom hovorím prvýkrát a veľa to pre mňa znamená," uviedol 66-ročný Krueger s tým, že chorobu u neho lekári zistili v roku 2024.
Príznaky sa snažia zmierniť okrem iného pravidelným cvičením.
"Som teraz viac vo forme ako kedykoľvek predtým," povedal dlhoročný tréner švajčiarskej reprezentácie, ktorú viedol v rokoch 1998 až 2010 a predstavil sa s ňou na troch olympiádach.
Krueger má za sebou aj pôsobenie v NHL. V sezóne 2012/13 viedol Edmonton a potom v rokoch 2019 až 2021 trénoval Buffalo. Pred príchodom k tímu Sabres bol šesť rokov vo vedení futbalového Southamptonu.
V roku 2016 tiež viedol Tím Európy na Svetovom pohári. Podceňovaný tím aj s viacerými slovenskými hokejistami napokon podľahol až vo finále Kanade.