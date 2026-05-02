Viedol Edmonton či Tím Európy. Tréner Krueger priznal, že trpí neliečiteľnou chorobou

Ralph Krueger (v strede) ako tréner Tím Európy na Svetovom pohári 2016.
Ralph Krueger (v strede) ako tréner Tím Európy na Svetovom pohári 2016. (Autor: TASR/AP)
ČTK|2. máj 2026 o 16:00
O svojej chorobe prvýkrát verejne prehovoril.

Bývalý hokejový tréner Ralph Krueger trpí Parkinsonovou chorobou. Niekdajší kouč Edmontonu alebo Buffala to povedal v rozhovore pre CH Media.

"Je to neliečiteľné. Preto som sa ešte viac stiahol z verejného života. Teraz o tom hovorím prvýkrát a veľa to pre mňa znamená," uviedol 66-ročný Krueger s tým, že chorobu u neho lekári zistili v roku 2024.

Príznaky sa snažia zmierniť okrem iného pravidelným cvičením. 

"Som teraz viac vo forme ako kedykoľvek predtým," povedal dlhoročný tréner švajčiarskej reprezentácie, ktorú viedol v rokoch 1998 až 2010 a predstavil sa s ňou na troch olympiádach.

Krueger má za sebou aj pôsobenie v NHL. V sezóne 2012/13 viedol Edmonton a potom v rokoch 2019 až 2021 trénoval Buffalo. Pred príchodom k tímu Sabres bol šesť rokov vo vedení futbalového Southamptonu.

V roku 2016 tiež viedol Tím Európy na Svetovom pohári. Podceňovaný tím aj s viacerými slovenskými hokejistami napokon podľahol až vo finále Kanade.

Ralph Krueger (v strede) ako tréner Tím Európy na Svetovom pohári 2016.
Ralph Krueger (v strede) ako tréner Tím Európy na Svetovom pohári 2016.
Viedol Edmonton či Tím Európy. Tréner Krueger priznal, že trpí neliečiteľnou chorobou
dnes 16:00
