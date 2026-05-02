Je to biznis, chápe Malkin. V NHL chce zotrvať, aj keby musel opustiť Pittsburgh

Ruský hokejista Jevgenij Malkin prejavil záujem o zotrvanie v zámorskej NHL a zatiaľ neplánuje návrat do rodnej krajiny.
Tridsaťdeväťročný center je pripravený prvýkrát v kariére zmeniť dres v rámci súťaže, doteraz bol súčasťou Pittsburghu Penguins.
Malkin sa môže stať od 1. júla nechráneným voľným hráčom, k tomuto dátumu sa mu skončí štvorročná zmluva. Aj v pokročilom hokejovom veku preukázal svoju platnosť na ľade, v 62 dueloch nazbieral 21 gólov a 43 asistencií.
„Určite chcem hrať v NHL. Možno generálny manažér bude chcieť priniesť do tímu nové tváre. Chápem, je to biznis. Za mňa, chcem hrať ešte jeden rok v lige.
Keby to nie je v Pittsburghu, tak dúfam, že by to šlo v inom tíme. Neplánujem sa vrátiť do KHL a hrať v Rusku,“ uviedol Malkin pre oficiálnu stránku súťaže.
Skúsený útočník sa zaradil medzi legendy Penguins, v historických klubových tabuľkách je so 1407 bodmi na tretej pozícii. Trikrát (2009, 2016, 2017) oslavoval zisk Stanleyho pohára a je držiteľ viacerých individuálnych ocenení.
„Bol by som v poriadku aj s tým, ak by som hral v ďalšej sezóne na krídle. Všetko je to o komunikácii, akú rolu odo mňa tréner a tím chce. Pittsburgh je pre mňa a moju rodinu špeciálny,“ zamyslel sa Rus nad prípadnými zmenami.