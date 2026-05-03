VIDEO: Carolina zvládla vstup do série 2. kola. Žiaril útočník so slovenskými koreňmi

Logan Stankoven z Caroliny proti Philadelphii. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|3. máj 2026 o 07:10
Gólovo sa presadil zatiaľ vo všetkých piatich zápasoch play off.

NHL - 2. kolo play-off - 1. zápas

Semifinále Východnej konferencie

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Góly: 2. Stankoven (Reilly, Blake), 8. Blake (Hall, Reilly), 37. Stankoven (Jarvis, Svečnikov).

Brankári: Andresen - Vladař, strely na bránku: 23:19

/stav série: 1:0/

Hokejisti Caroliny Hurricanes zvládli vstup do série 2. kola play off NHL. V prvom dueli semifinále Východnej konferencie zdolali doma Philadelphiu Flyers 3:0, keď sa dvoma gólmi blysol Logan Stankoven a čisté konto s 19 úspešnými zákrokmi zaznamenal brankár Frederik Andersen.

Domáci mali parádny vstup do stretnutia. Stankoven otvoril skóre po 91 sekundách hry a v 8. minúte to bolo už 2:0 zásluhou Jacksona Blakea, ktorý si v stretnutí pripísal aj asistenciu.

V 37. minúte pridal poistku Stankoven, ktorý sa gólovo presadil zatiaľ vo všetkých piatich zápasoch play off a na konte má spolu šesť presných zásahov.

Pre Andersena to bol druhý shutout v prebiehajúcej vyraďovačke a siedmy v play off v kariére. Dve asistencie mal Mike Reilly. 

Druhý zápas série je na programe opäť na ľade Canes v noci na utorok o 1.00 SELČ.

