Dvorského spoluhráč si vyslúžil novú zmluvu. V sezóne opäť pokoril 50-bodovú métu

Na snímke je útočník tímu St. Louis Blues Dylan Holloway.
Na snímke je útočník tímu St. Louis Blues Dylan Holloway. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. máj 2026 o 09:15
Dylan Holloway odohral v NHL už 251 zápasov.

Klub zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues predĺžil zmluvu s útočníkom Dylanom Hollowayom o ďalších päť rokov v hodnote 38,75 miliónov dolárov.

Dvadsaťštyriročný Holloway odohral v sezóne 2025/26 59 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 29 asistencií.

Bola do jeho druhá aspoň 50-bodová sezóna. V tej predošlej bol ešte úspešnejší (63 bodov), no treba dodať, že odohral o 18 zápasov viac.

Do NHL si ho vybral zo 14. miesta draftu v roku 2020 Edmonton Oilers, v profilige nastúpil dokopy na 225 stretnutí ZČ a nazbieral 132 bodov (57+75).

V 26 zápasoch play-off pridal päť gólov a dve asistencie. Tento rok si ho však nezahral, keďže St. Louis obsadil v Západnej konferencii 10. miesto. V tíme pôsobí aj slovenský útočník Dalibor Dvorský.

Na snímke je útočník tímu St. Louis Blues Dylan Holloway.
Na snímke je útočník tímu St. Louis Blues Dylan Holloway.
Dvorského spoluhráč si vyslúžil novú zmluvu. V sezóne opäť pokoril 50-bodovú métu
dnes 09:15
