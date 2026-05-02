Dvorského spoluhráč si vyslúžil novú zmluvu. V sezóne opäť pokoril 50-bodovú métu

Klub zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues predĺžil zmluvu s útočníkom Dylanom Hollowayom o ďalších päť rokov v hodnote 38,75 miliónov dolárov.
Dvadsaťštyriročný Holloway odohral v sezóne 2025/26 59 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov a pridal 29 asistencií.
Bola do jeho druhá aspoň 50-bodová sezóna. V tej predošlej bol ešte úspešnejší (63 bodov), no treba dodať, že odohral o 18 zápasov viac.
Do NHL si ho vybral zo 14. miesta draftu v roku 2020 Edmonton Oilers, v profilige nastúpil dokopy na 225 stretnutí ZČ a nazbieral 132 bodov (57+75).
V 26 zápasoch play-off pridal päť gólov a dve asistencie. Tento rok si ho však nezahral, keďže St. Louis obsadil v Západnej konferencii 10. miesto. V tíme pôsobí aj slovenský útočník Dalibor Dvorský.