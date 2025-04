VIDEO: Slováci v NHL brali víťazstvá. Pospíšil prispel k otočke unikátnym spôsobom

NEW YORK. Slovenskí hokejisti Šimon Nemec, Tomáš Tatar ani Martin Pospíšil sa v nočných zápasoch NHL nezapísali do kanadského bodovania. Do štatistík im pribudli mínusové body, no radosť mali z víťazstiev.

New Jersey v zostave s Nemcom a Tatarom triumfovalo nad Minnesotou 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Rovnaký výsledok dosiahlo Calgary s Pospíšilom, ktoré získalo proti Coloradu cenné dva body v snahe o druhú voľnú kartu do play-off v Západnej konferencii.