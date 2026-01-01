VIDEO: Dvorský využil chybu v obrane a pálil z prvej. Do nového roku vstúpil gólom

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis strelil v nočnom zápase na ľade Colorada svoj šiesty gól v prebiehajúcej sezóne NHL.
V 55. minúte ním iba korigoval vysokú prehru 1:6. Do zostavy Tampy Bay sa v Anaheime vrátil obranca Erik Černák, ktorý pre zranenie absentoval od 23. novembra.
Do kanadského bodovania sa nezapísal, rovnako ako útočník Pavol Regenda zo San Jose.
Hráči Colorada predviedli proti St. Louis dominantný výkon a dosiahli deviate víťazstvo za sebou. Vykročili za ním od úvodných sekúnd a v 5. minúte viedli už 4:0.
V prvej tretine prestrieľali hostí 20:4 a v zápase celkovo 43:13. Presvedčivým triumfom tak potvrdili pozíciu najlepšieho tímu NHL, na čele Západnej konferencie majú 10-bodový náskok pred Dallasom.
Na víťazstve nad St. Louis sa štyrmi bodmi podieľal kapitán Nathan MacKinnon (2+2), jeho spoluhráč Valerij Ničuškin strelil hetrik.
VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho gól
Dvorský skóroval v 55. minúte za stavu 0:5, keď strelou z väčšej vzdialenosti využil zakrytý výhľad brankára Mackenzieho Blackwooda a pripravil ho o tretie čisté konto v sezóne.
Dvorský odohral 15:49 min., počas ktorých mu do štatistík pribudli aj plusový bod, dve strely, dva hity a na vhadzovaniach sa prezentoval 56-percentnou úspešnosťou.
Po 31 odohratých stretnutiach má v prebiehajúcej sezóne bilanciu 6 gólov a 3 asistencie. Blues prehrali druhý zápas v rade, v oboch prípadoch nestačili na tímy s najlepšou aktuálnou formou. Buffalu aj Coloradu dopriali deviate víťazstvo v sérii.
Regenda sa vrátil do zostavy San Jose po tom, čo ho vedenie klubu povolalo z farmárskeho tímu. Duel proti Minnesote bol pre neho prvý v profilige od 4. decembra a celkovo tretí vo farbách Sharks.
V úvodných dvoch sa dokázal gólovo presadiť, no tentoraz mu na tretí presný zásah v sezóne nestačili ani štyri strely – najviac z tímu spoločne s Macklinom Celebrinim.
Dvadsaťšesťročný Slovák dostal v 4. minúte menší trest za hákovanie, no hostia presilovku nevyužili. Bola to napokon ich jediná početná výhoda v zápase.
Tréner San Jose Ryan Warsofsky zaradil Regendu na krídlo 3. formácie s centrom Tyom Dellandreom a krídelníkom Jeffom Skinnerom. Na ľade strávil celkovo 14:36 min., počas ktorých sa prezentoval aj jedným hitom a zblokovanou strelou.
Sharks zvíťazili 4:3 po samostatných nájazdoch aj vďaka Celebrinimu, ktorý mal v riadnom hracom čase bilanciu 1+1 a neskôr skóroval v rozhodujúcom nájazde. Duel bol konfrontáciou dvoch tímov, ktoré mali za sebou dva triumfy.
Černák vynechal od 23. novembra 17 zápasov, no na ľade Anaheimu už figuroval v druhej obrannej dvojici Tampy Bay. V súboji, ktorý Lightning napokon vyhrali 4:3 po predĺžení, odohral 18:28 min., počas ktorých mal jeden mínusový bod.
O triumfe Tampy Bay, ktorá zvíťazila v piatom zápase za sebou, rozhodol obranca Darren Raddysh. Ducks prvýkrát v prebiehajúcom ročníku prehrali štyri stretnutia v sérii.
Ani náskok 2:0 nestačil hráčom Vegas na bodový zisk proti Nashvillu. Hostia otočili ešte do prvej prestávky na 2:3 aj zásluhou gólu Stevena Stamkosa, ktorý dosiahol 600. presný zásah v základnej časti NHL.
Golden Knights prehrali tretí duel za sebou, všetky na domácom ľade. Nashville napokon triumfoval 4:2 a zvíťazil v piatom zápase z uplynulých šiestich.
Dvojgólový náskok stratili v domácom prostredí aj hráči Columbusu. Hráči New Jersey otočili v 3. tretine na 2:3, pričom skórovali trikrát v priebehu necelých troch minút. Devils zvíťazili prvýkrát po štyroch prehrách.
V ich zostave naďalej chýbal slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý absentuje od 13. decembra pre zranenie v dolnej časti tela. Columbus prehral prvýkrát po troch víťazstvách.
Víťaz základnej časti uplynulej sezóny 2024/2025 Winnipeg Jets figuruje na štarte kalendárneho roka 2026 na poslednom mieste v celej NHL. Jets podľahli v noci na štvrtok domácemu Detroitu 1:2 a predĺžili sériu prehier už na osem zápasov.
Pre Red Wings to bolo piate víťazstvo z uplynulých šiestich duelov. V súboji proti sebe nastúpili útočníci Patrick Kane a Jonathan Toews, ktorí v uplynulej dekáde trikrát doviedli Chicago k zisku Stanleyho pohára. Išlo o ich prvú zápasovú konfrontáciu po tom, čo obaja opustili Blackhawks.
Najlepšou formou za uplynulých desať zápasov sa prezentujú hráči Buffala Sabres. Na ľade Dallasu triumfovali 4:1 a desiatym víťazstvom za sebou vyrovnali svoj vlastný klubový rekord.
Zároveň poskočili na pozíciu druhej voľnej karty do play off vo Východnej konferencii. Pre Dallas to bola tretia prehra v rade.
Hráči Calgary zdolali Philadelphiu 5:1. Dosiahli tým tretie víťazstvo za sebou a piate z uplynulých šiestich stretnutí.
Na domácom ľade majú v uplynulých 10 zápasoch bilanciu 9-1. V zostave Flames naďalej chýbajú slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek, ktorých vyradili zdravotné problémy.
Hokejisti Bostonu zastavili sériu prehier na čísle šesť po tom, čo na ľade Edmontonu triumfovali presvedčivo 6:2. Bilanciou dva góly a asistencia sa na víťazstve Bruins podieľal český útočník David Pastrňák.
Z víťazstva sa tešil aj slovenský obranca Martin Fehérváry z Washingtonu, ktorého tím zdolal New York Rangers 6:3.
Capitals privítali tohto súpera z New Yorku po týždni a odplatili mu prehru 3:7. Bilanciou dva góly a asistencia k tomu prispel domáci útočník Tom Wilson, ktorý dosiahol na métu 200 gólov v základnej časti.
Zároveň tým symbolicky oslávil svoju nomináciu na ZOH 2026, ktorú vedenie kanadského tímu zverejnilo v posledný deň kalendárneho roka.
Fehérváry strávil na ľade 19:04 min., počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku. Prezentoval sa aj mínusovým bodom, dvoma hitmi a štyrmi zblokovanými strelami.
NHL - štvrtok, 1. január
Vegas - Nashville 2:4
Anaheim - Tampa Bay 3:4 pp
San Jose - Minnesota 4:3 sn
Detroit - Winnipeg 2:1
Columbus - New Jersey 2:3
Dallas - Buffalo 1:4
Colorado - St. Louis 6:1
Calgary - Philadelphia 5:1
Edmonton - Boston 2:6
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: