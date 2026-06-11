Los Angeles predĺžil zmluvu s Chromiakom. Stále čaká na svoju šancu v NHL

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa dohodol s klubom NHL Los Angeles Kings na predĺžení spolupráce.
Dvadsaťtriročný útočník podpísal s „kráľmi“ nový ročný dvojcestný kontrakt, ktorý by mu na profiligovej úrovni garantoval plat 850.000 dolárov. Informovala o tom oficiálna webstránka LA Kings.
Chromiaka draftovali Kings pred šiestimi rokmi v 5. kole z celkového 128. miesta, na svoju šancu v NHL zatiaľ čaká.
Za sebou má štyri kompletné sezóny na farme Ontario Reign v nižšej zámorskej súťaži AHL. V minulej sezóne si stanovil osobné maximá v počte odohraných zápasov v AHL (71), gólov (28), asistencií (28) i v počte bodov (56), vo všetkých prípadoch viedol tímové štatistiky.
Strelil sedem víťazných gólov a 12 presilovkových gólov, čo ho radilo medzi najlepších v lige. V piatich dueloch play off si pripísal jeden presný zásah.
Bývalý hráč Dukly Trenčín sa po vyradení z bojov o Calderov pohár pripojil k slovenskej reprezentácii a predstavil sa na MS vo Fribourgu, kde v siedmich vystúpeniach zaznamenal štyri góly a dve asistencie.
Spolu s Marekom Hrivíkom bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu.