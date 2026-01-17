VIDEO: Zibanejad sa blysol za Rangers hetrikom. O triumfe Wild rozhodol nórsky útočník

Švédsky útočník Mika Zibanejad (93).
Švédsky útočník Mika Zibanejad (93). (Autor: TASR/AP)
TASR|17. jan 2026 o 22:13
Bol to pre neho desiaty duel v profilige s tromi gólmi.

Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL na ľade Philadelphie Flyers 6:3. Hetrikom sa blysol Švéd Mika Zibanejad. Bol to pre neho desiaty duel v profilige s tromi gólmi.

VIDEO: Hetrik Zibaneja

Minnesota uspela na ľade Buffala 5:4 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre Wild rozhodol Nór Mats Zuccarello po skvelej prihrávke Kirilla Kaprizova.

VIDEO: Víťazný gól Zuccarella

Ruský útočník si pripísal na konto tri asistencie.

NHL - výsledky (17. január) - večené

Philadelphia Flyers – New York Rangers 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Góly: 7. Konecny (Zegras, Sanheim), 37. Sanheim (Konecny), 49. Zegras (Barkey, Tippett) – 8. Panarin (Trocheck, Lafrenière), 8. Zibanejad (J. Miller, Schneider), 9. Othmann (Cuylle), 26. Zibanejad (Panarin, Trocheck), 29. Zibanejad (J. Miller, Morrow), 35. Panarin (Lafrenière)


Buffalo Sabres – Minnesota Wild 4:5 pp (1:2, 3:2, 0:0 - 0:1)

Góly: 11. McLeod (Quinn, Zucker), 31. Krebs (Samuelsson), 32. Quinn (Dahlin, Zucker), 37. Tuch (T. Thompson, McLeod) – 10. M. Foligno (Tarasenko, B. Jones), 20. Hartman (Q. Hughes, Kaprizov), 22. Tarasenko (Spurgeon, Jurov), 38. Q. Hughes (Kaprizov, Zuccarello), 62. Zuccarello (Kaprizov, Gustavsson)

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 22:13
